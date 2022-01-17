СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе

Сотрудники СБУ нашли на одном из складов Одессы майнинговую ферму, которая предположительно работала на краденном электричестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, к созданию фермы причастны двое местных жителей. Они подключили оборудование к линиям электропередач железной дороги.

Часть полученной «прибыли» майнеры конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц. Остальную криптовалюту хранили на личных кошельках, рассказали в СБУ.

В ходе обысков силовики изъяли более сотни ASIC-майнеров, средства связи и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Предварительная сумма ущерба составляет несколько миллионов гривен. Изъятые устройства направлены на экспертизу, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в декабре 2021 года энергетики нашли в лесу под Киевом незаконно подключенную ферму по добыче криптовалюты.