Секреты управления людьми: техники воздействия на собеседника

Вадим Карасев

Манипулирование чужим сознанием и мыслями — это то, чем пользуются многие токсичные люди. Методиками, которые описаны в этой статье, помогут вам добиваться своего чаще, но не нужно использовать их ради наживы и дурных целей.

Перед тем, как учиться управлять людьми, важно научиться управлять собой и своим эмоциональным состоянием. Ранее мы рассказывали о четырех способах, как можно этому научиться. Только после этого стоит переходить на следующий уровень.

Проговаривайте вслух положительные качества человека

У каждого из нас есть защитное биополе, которое выстраивается на основе осторожности в процессе общения. Это нормально, ведь это позволяет нам обходить стороной токсичных людей и защищаться от энергетических вампиров.

Вы можете заставить человека ослабить свою защиту и начать вам доверять. Для этого нужно как бы невзначай озвучивать его сильные стороны. Нельзя допустить, чтобы человек подумал, что ему льстят. Например, если вы пытаетесь разделить рабочие задачи, то можете сказать: «Ты отлично справляешься с данной темой, а мне она дается тяжело. Если ты не против, давай ею займешься ты?».

Проявление интереса

Даже если вы уже знакомы с той темой, которую затрагивает ваш собеседник, вам стоит проявить к ней интерес. Сделайте вид, что она для вас очень увлекательная. Это также поможет втереться в доверие и показать человеку, что вы с ним на одной волне. Так он быстрее впустит вас в личное пространство, где вы сможете общаться более эффективно.

Правило обмена

Это правило базируется на принципе обмена энергией, представленной какими-то действиями, услугами. Например, если человек просит помощи, вам стоит ему помощь. В таком случае в будущем вероятность того, что он сделает так, как нужно вам, повышается в разы.

Делайте так не только с теми, кого уважаете и теми, кто вам нравится. Старайтесь делать так и с теми, с кем у вас плохие отношения. Доброта топит лед и рушит любые стены. Ваше добро будет иметь огромную энергетическую ценность.

Будьте тем, кем вы хотите видеть другого человека

Например, если вам нужно повысить мотивацию и продуктивность коллеги, старайтесь быть сами сильными и собранными, ответственными и пунктуальными. В таком случае человек заразится от вас этим состоянием. Если вы бездельничаете, то заставить что-то делать другого человека будет очень сложно.

Уверенный голос

Если вам нужно внушить что-то другому человеку, пробить барьер его недоверия поможет уверенность. Даже если вы не уверены на сто процентов в том, что говорите, лучше не показывать этого через голос. Гораздо более эффективно будет извиниться, если вы оказались не правы. Уверенный голос — главный показатель сильной энергетики и наличия лидерских способностей.

Правильный взгляд

Когда вы просите человека о чем-то, никогда не смотрите вниз или в сторону. Обязательно смотрите ему в глаза. Не нужно смотреть в них на протяжении всего разговора, но очень важно смотреть в них именно в тот момент, когда вы произносите ключевую фразу разговора. Внушение происходит гораздо более эффективно, если вы держите визуальный контакт. Через взгляд происходит обмен энергией между собеседниками.

Внесение элемента неформальности

Это еще один способ ослабить энергетическую защиту собеседника. В некоторых случаях стоит говорить не свысока, а спуститься на уровень пониже, чтобы собеседник почувствовал вашу эмоциональную близость и ощутил комфорт в общении. Неформальный тип общения иногда хорош даже в рабочем процессе. Используйте его осторожно, чтобы не потерять уважение.

Подражание

Подражание является одним из самых энергетически мощных типов воздействия на человека. Если вы хотите внушить кому-то какую-то идею или просто сблизиться с человеком, вам нужно стать похожими на него. Разумеется, не во всем. Речь идет о манере разговора и о невербальных жестах. Слишком очевидно копировать манеру разговора не стоит, потому что человек сразу поймет, что тут что-то не так. Будьте осторожнее. Если научитесь пользоваться этой методикой, станете более влиятельными в коллективе и продуктивными в общении в целом.