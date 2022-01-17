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Скупердяй или добытчик: 20 фото чересчур запасливых людей

Скупердяй или добытчик: 20 фото чересчур запасливых людей
Как часто мы покупаем на распродажах то, что потом пропадает и выбрасывается! То, что вы увидите на фотографиях, поразит многих. Признавайтесь, увидели себя? Глядя на эти фотографии, вспоминается человеческая жадность и задачки по математике из детства. У мужчины было 25 арбузов, а у женщины 45 арбузов. Мальчик и женщина продали каждый по 20 арбузов, сколько у них осталось? Вы лучше подскажите, куда делся мужчина из задачки! Так и на этих фотографиях…

1. Производители машин явно не рассчитывают, что в салоне будут перевозить столько арбузов.

2. Мерчендайзер от Бога.

3. Задача. Мой друг купил 28 мешков с кукурузными чипсами. За каждый из них он заплатил 65 долларов. Сколько он заплатил за всю покупку?

4. Настоящий сладкоежка и его богатство. А не слипнется ли?

5. Всегда было интересно, сколько бананов поместится с салон автомобиля. Ответ на фото.

6. Когда кассир увидел человека из учебника по математике.

7. В СССР многие делали такую закупку осенью.

8. Интересно, зачем ему столько бананов и молока? Может быть, так выглядит народное средство от запоров?

9. Так выглядит большинство людей, которые приходят на распродажу.

10. Какие аппетитные бананы, да еще и бесплатно.

11. Один из мужчин, про которых мы все читали в математических задачах.

12. Ой, сколько ананасов, и так плотно уложены.

13. Когда очень хочешь жить во Франции!

14. Мужчина явно не равнодушен к молочным продуктам.

15. Наверное, он надеется их перепродать и отлично заработать. Ну, а зачем еще столько чипсов!?

16. Арбузы - тачками, сникерсы – упаковками. Отличные вкусы у мужчины.

17. Скорее всего, у них дома зоопарк с маленькими обезьянками.

18. Он же просто курьер, да?

19. Интересно, почему он не использовал боковые стенки, ведь на них так же можно прикрепить связки бананов.

20. Любитель дыни во всей красе! Главное, чтобы без последствий для здоровья.

Человечеством управляет жадность. И распродажи эту самую жадность, ой как развивают! По материалам: Bored Panda  
# Шоу-бизнес

По материалам: womanadvice

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