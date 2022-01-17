Слуцкий: нападение хуситов на Абу-Даби подрывает перспективы йеменского урегулирования

23:43 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нападение йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» на Абу-Даби подрывает перспективы процесса мирного урегулирования кризиса в Йемене и попирает нормы международного права.

Ранее в понедельник стало известно, что хуситы с помощью беспилотников атаковали объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. По последним данным, в результате нападения три человека погибли, еще шестеро пострадали.

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«Эти циничные нападения не только грубо попирают нормы международного гуманитарного права, но и подрывают перспективы процесса мирного урегулирования кризиса в Йемене на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений в формате межйеменского диалога, демонстрируют вопиющую политическую безответственность», — цитирует ТАСС слова депутата.

Слуцкий отметил, что «Ансар Аллах» не защищает, а «последовательно совершает преступления против многострадального йеменского народа, который неизменно становится жертвой раскручивания спирали насилия». По его оценке, вместо усилий на пути деэскалации организаторы нападений сознательно сделали ставку на конфронтацию, не задумываясь о ее гуманитарных последствиях для Йемена, переживающих «одну из самых масштабных гуманитарных катастроф современности».

Глава думского комитета решительно осудил указанные атаки, обратив внимание на факт, что атака произошла вто время, когда Абу-Даби под руководством наследного принца, заместителя верховного главнокомандующего ВС Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна последовательно проводит курс на поддержание мира и стабильности в зоне Персидского залива, «сглаживание внутрирегиональных противоречий, поставляет внушительные объемы гуманитарной помощи целому ряду стран», участвует в проектах раннего восстановления и реконструкции в Йемене.

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Слуцкий призвал зачинщиков атак на столицу ОАЭ «одуматься и воздержаться от подобных действий в будущем» и заявил о необходимости сделать «твердую ставку» на политическое решение конфликта в Йемене. При этом депутат подтвердил готовность Москвы продолжать способствовать прекращению кризиса в республике и стабилизации в регионе в целом.

#война #Ближний Восток

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