СМИ: Минприроды предложило передать Рослесхозу функции госконтроля за лесом

18:57 Автор: Наталия Васильева

Минприроды подготовило концепцию законопроекта о проведении федерального государственного контроля за лесом, предложив направлять Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу) на эти цели 4,75 миллиарда рублей ежегодно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа, которая имеется в распоряжении издания.

Сейчас функции госконтроля за лесом находятся на балансе регионов. В соответствии с Лесным кодексом за субъектами РФ закреплены мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и др.

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Концепция разработана по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей лесную отрасль. Ранее Абрамченко сообщала, что с 2022 года планируется «поднять» функции по лесоустройству на федеральный уровень.

Как отмечает РБК, будучи агентством, а не службой, Рослесхоз прежде не мог заниматься контролем за оборотом леса в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, а также за охраной, защитой и воспроизводством лесов. «Целесообразно преобразовать Федеральное агентство лесного хозяйства в такую службу», — отмечала вице-премьер.

Данную концепцию, по данным издания, Минприроды и другие профильные ведомства должны были представить в правительство к 17 января, а проекты нормативных правовых актов — до 7 февраля, говорится в поручении Абрамченко от 27 декабря (копия имеется в распоряжении издания).

В результате принятия законопроекта планируется создать правовые механизмы, которые обеспечат усиление лесной охраны (патрулирование лесов) и улучшение состояния сферы лесных отношений.

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По данным РБК, ведомство предлагает выделять Рослесхозу на надзорные функции 4,75 миллиарда рублей ежегодно, включая 4,55 млрд руб. на территориальные органы и выполнение отдельных мероприятий подведомственными учреждениями и 0,2 млрд руб. — на центральный аппарат.

В январе 2021 года Абрамченко сообщала, что Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, принятая Правительством, направлена на эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов.





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Ранее зампред кабмина Виктория Абрамченко заявила, что Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года направлена на эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов. Целью плана также является переход к интенсивному лесопользованию и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.

Документ, среди прочего, содержит меры по борьбе с «чёрными лесорубами». Устанавливается, что само появление в лесу с определённой техникой для рубки леса или транспортировки деревьев (если нет разрешения на вырубку) приравнивается к незаконной заготовке древесины, что влечёт за собой административную ответственность. При этом, согласно документу, утвердить список таких машин и оборудования должно Правительство.

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