СМИ: Великобритания будет использовать против России спутники, выводимые на орбиту "Союзами"

Вадим Карасев

Великобритания сможет использовать против России спутники OneWeb, которые сейчас выводят на орбиту российские ракеты "Союз-2" – такую точку зрения высказало польское издание Space24. В случае полномасштабного военного конфликта аппараты будут предоставлять не гражданскую, а военную спутниковую связь.



Журналисты указали на то, что обеспечение связи для военных – одна из специализаций компании Airbus, которая выступает одним из организаторов OneWeb. Предположительно аппараты можно будет использовать для передачи видеопотока с БПЛА в командные центры, причем в режиме реального времени.

"Сотрудничество с Airbus удовлетворит потребности европейских военных и силовых структур на суше, на море и в воздухе... Сеть OneWeb обеспечит безопасную, устойчивую связь в режиме реального времени для всех военных и гражданских правительственных организаций, начиная с арктического региона и расширяя покрытие мобильной связи на весь земной шар", – отметил ранее генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон.

Как сообщал Ruposters, в августе прошлого года российская ракета успешно вывела на орбиту 34 спутника британской системы связи OneWeb. Они были запущены с космодрома Байконур. Все работы ведутся в соответствии с контрактом АО "Главкосмос" и компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.