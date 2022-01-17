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СМИ: Великобритания будет использовать против России спутники, выводимые на орбиту "Союзами"

СМИ: Великобритания будет использовать против России спутники, выводимые на орбиту "Союзами"

Великобритания сможет использовать против России спутники OneWeb, которые сейчас выводят на орбиту российские ракеты "Союз-2" – такую точку зрения высказало польское издание Space24. В случае полномасштабного военного конфликта аппараты будут предоставлять не гражданскую, а военную спутниковую связь.

Журналисты указали на то, что обеспечение связи для военных – одна из специализаций компании Airbus, которая выступает одним из организаторов OneWeb. Предположительно аппараты можно будет использовать для передачи видеопотока с БПЛА в командные центры, причем в режиме реального времени.

"Сотрудничество с Airbus удовлетворит потребности европейских военных и силовых структур на суше, на море и в воздухе... Сеть OneWeb обеспечит безопасную, устойчивую связь в режиме реального времени для всех военных и гражданских правительственных организаций, начиная с арктического региона и расширяя покрытие мобильной связи на весь земной шар", – отметил ранее генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон.

Как сообщал Ruposters, в августе прошлого года российская ракета успешно вывела на орбиту 34 спутника британской системы связи OneWeb. Они были запущены с космодрома Байконур. Все работы ведутся в соответствии с контрактом АО "Главкосмос" и компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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