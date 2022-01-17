СНБО Украины обвинил в кибератаке связанных с разведкой Белоруссии хакеров

Вадим Карасев

Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк заявил, что за произошедшей кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы имеет связь с разведслужбами Белоруссии.

"Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь. Вред, нанесенный сайтам, был всего лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили вне поля зрения и последствия которых мы почувствуем в ближайшем будущем", - уточнил он в интервью агентству Reuters.

По его словам, UNC1151 уже проводила кибератаки против Украины, а также структур Литвы, Латвии и Польши. Группировка по своим методам похожа на хакеров из APT 29 - их обвиняли в США во взломе серверов Национального комитета Демократической партии в 2016 году.

Своим посланием злоумышленники пытались направить правоохранительные органы по ложному следу, уверен Демедюк. Также он отметил, что преступники пользовались онлайн-переводчиком для размещения сообщения на польском языке.

Очевидно, что у них не получилось ввести нас в заблуждение подобным примитивным методом, но тем не менее это свидетельствует о том, что хакеры пытались сыграть на теме польско-украинских отношений.

Служба безопасности Украины сообщила в пятницу о расследовании масштабной хакерской атаки на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. На портале МИД взломщики разместили сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети. Глава офиса президента страны Андрей Ермак сообщил, что сейчас работу уже возобновили почти все пострадавшие украинские ресурсы.

Ранее Ruposters писал, что Минобороны Украины наняло постоянных советников от США.