Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СНБО Украины обвинил в кибератаке связанных с разведкой Белоруссии хакеров

СНБО Украины обвинил в кибератаке связанных с разведкой Белоруссии хакеров

Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк заявил, что за произошедшей кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы имеет связь с разведслужбами Белоруссии.

"Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь. Вред, нанесенный сайтам, был всего лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили вне поля зрения и последствия которых мы почувствуем в ближайшем будущем", - уточнил он в интервью агентству Reuters.

По его словам, UNC1151 уже проводила кибератаки против Украины, а также структур Литвы, Латвии и Польши. Группировка по своим методам похожа на хакеров из APT 29 - их обвиняли в США во взломе серверов Национального комитета Демократической партии в 2016 году.

Своим посланием злоумышленники пытались направить правоохранительные органы по ложному следу, уверен Демедюк. Также он отметил, что преступники пользовались онлайн-переводчиком для размещения сообщения на польском языке.

Очевидно, что у них не получилось ввести нас в заблуждение подобным примитивным методом, но тем не менее это свидетельствует о том, что хакеры пытались сыграть на теме польско-украинских отношений.

Служба безопасности Украины сообщила в пятницу о расследовании масштабной хакерской атаки на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. На портале МИД взломщики разместили сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети. Глава офиса президента страны Андрей Ермак сообщил, что сейчас работу уже возобновили почти все пострадавшие украинские ресурсы.

Ранее Ruposters писал, что Минобороны Украины наняло постоянных советников от США.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Битва обложек: Elle против Vogue
Битва обложек: Elle против Vogue
СНБО Украины обвинил в кибератаке связанных с разведкой Белоруссии хакеров
СНБО Украины обвинил в кибератаке связанных с разведкой Белоруссии
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Львов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Львов
Скупердяй или добытчик: 20 фото чересчур запасливых людей
Скупердяй или добытчик: 20 фото чересчур запасливых людей
Собянин: большинство развязок МКАД успешно реконструированы
Собянин: большинство развязок МКАД успешно реконструированы
Талисман на год: украшения со смыслом в новой подборке лукбуков
Талисман на год: украшения со смыслом в новой подборке лукбуков
Эмин Агаларов поделился трогательным фото с дочерью
Эмин Агаларов поделился трогательным фото с дочерью
Татьяна Навка рассказала правду о муже Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка рассказала правду о муже Анастасии Заворотнюк
Издатель Farming Simulator и других игр стал частью Team17
Издатель Farming Simulator и других игр стал частью Team17
Крещенские народные гадания: как гадать в 2022 году
Крещенские народные гадания: как гадать в 2022 году
Секреты управления людьми: техники воздействия на собеседника
Секреты управления людьми: техники воздействия на собеседника
СМИ: Великобритания будет использовать против России спутники, выводимые на орбиту "Союзами"
СМИ: Великобритания будет использовать против России спутники,

Топ на сегодня

Алгоритмы заменят людей в популярных профессиях, TSMC увеличит производство чипов и другие новости из мира ИИ
Алгоритмы заменят людей в популярных профессиях, TSMC увеличит
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
Предложение стейблкоина USDC на Ethereum впервые превысило показатель USDT
Предложение стейблкоина USDC на Ethereum впервые превысило показатель
Битва домашних питомцев: собака Дженнифер Энистон против собаки Джастина Теру
Битва домашних питомцев: собака Дженнифер Энистон против собаки

Еще по теме

Украина обвинила Россию в подготовке массивной кибератаки
Хакеры похитили персональные данные участников АТО в Донбассе
Киберполиция: за вирусом BadRabbit стояла более серьезная скрытая атака
ФБР умолчало о взломе серверов Нацкомитета Демократической партии США