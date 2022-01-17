Собянин: большинство развязок МКАД успешно реконструированы

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство развязок на кольцевой автодороге уже успешно реконструированы. Это удается делать, не причиняя неудобств москвичам – движение автомобилей не останавливается.

Реконструкция каждого из таких объектов – это громадная стройка, поскольку каждая из развязок представляет собой гигантские инженерное сооружение, уточнил мэр. В ходе работ решаются многие системные проблемы транспортного комплекса столицы.



"Алтуфьевское и Осташковское шоссе – две развязки, которые будут построены уже в этом году, так что мучения автомобилистов закончатся. Они получат новую современную транспортную инфраструктуру", – рассказал он.



Московская кольцевая автомобильная дорога была впервые реконструирована в последние годы существования СССР, а также в течение 1990-х, причем тогда был допущен ряд серьезных ошибок. С 2011 году началась вторая комплексная реконструкция с учетом предыдущего опыта. Архитекторы и строители преимущественно сосредоточились на перестройке и оптимизации развязок.