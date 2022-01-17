Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин: большинство развязок МКАД успешно реконструированы

Собянин: большинство развязок МКАД успешно реконструированы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство развязок на кольцевой автодороге уже успешно реконструированы. Это удается делать, не причиняя неудобств москвичам – движение автомобилей не останавливается.

Реконструкция каждого из таких объектов – это громадная стройка, поскольку каждая из развязок представляет собой гигантские инженерное сооружение, уточнил мэр. В ходе работ решаются многие системные проблемы транспортного комплекса столицы.

"Алтуфьевское и Осташковское шоссе – две развязки, которые будут построены уже в этом году, так что мучения автомобилистов закончатся. Они получат новую современную транспортную инфраструктуру", – рассказал он.

Московская кольцевая автомобильная дорога была впервые реконструирована в последние годы существования СССР, а также в течение 1990-х, причем тогда был допущен ряд серьезных ошибок. С 2011 году началась вторая комплексная реконструкция с учетом предыдущего опыта. Архитекторы и строители преимущественно сосредоточились на перестройке и оптимизации развязок.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Скупердяй или добытчик: 20 фото чересчур запасливых людей
Скупердяй или добытчик: 20 фото чересчур запасливых людей
Собянин: большинство развязок МКАД успешно реконструированы
Собянин: большинство развязок МКАД успешно реконструированы
Талисман на год: украшения со смыслом в новой подборке лукбуков
Талисман на год: украшения со смыслом в новой подборке лукбуков
Эмин Агаларов поделился трогательным фото с дочерью
Эмин Агаларов поделился трогательным фото с дочерью
Татьяна Навка рассказала правду о муже Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка рассказала правду о муже Анастасии Заворотнюк
Издатель Farming Simulator и других игр стал частью Team17
Издатель Farming Simulator и других игр стал частью Team17
Крещенские народные гадания: как гадать в 2022 году
Крещенские народные гадания: как гадать в 2022 году
Секреты управления людьми: техники воздействия на собеседника
Секреты управления людьми: техники воздействия на собеседника
СМИ: Великобритания будет использовать против России спутники, выводимые на орбиту "Союзами"
СМИ: Великобритания будет использовать против России спутники,
Утечка: 5 карт для Halo Infinite, которые могут появиться в будущем
Утечка: 5 карт для Halo Infinite, которые могут появиться в будущем
Илон Маск оценил сюжетную кампанию в Halo Infinite
Илон Маск оценил сюжетную кампанию в Halo Infinite
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном

Топ на сегодня

Алгоритмы заменят людей в популярных профессиях, TSMC увеличит производство чипов и другие новости из мира ИИ
Алгоритмы заменят людей в популярных профессиях, TSMC увеличит
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
20 меховых сумок, которые подойдут к любому зимнему образу
20 меховых сумок, которые подойдут к любому зимнему образу
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
Предложение стейблкоина USDC на Ethereum впервые превысило показатель USDT
Предложение стейблкоина USDC на Ethereum впервые превысило показатель

Еще по теме

Собянин запустил развязку на МКАД
В Новой Москве началось строительство дублера МКАД
Собянин: ЦКАД освободит Москву от грузового транзита
Север столицы начнёт дышать полной грудью