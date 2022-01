Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине

Sotheby’s анонсировал торги редким черным бриллиантом The Enigma весом 555,55 карата. Аукционный дом примет оплату в биткоине, Ethereum и стейблкоине USDC от консорциума Сentre.

