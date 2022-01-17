Стали известны даты удаления многих игр из Game Pass в ближайшие месяцы





Обычно, об удалении игр из подписки Game Pass компания Microsoft объявляет за две недели. Иногда об этом удается узнать заранее. Похоже, что удалось выяснить даты удаления в ближайшие месяцы целого ряда игр из подписки Game Pass.

В Twitter один из пользователей опубликовал информацию об удалении нескольких игр из Game Pass с датами, когда они будут удалены. Информация получена из Microsoft Store для PC. Пользователь отмечает, что отображаются даты удаления далеко не всех игр из подписки. Вот информация, которую он сообщил, когда удалят игры из Game Pass:

・GamePass終了日(RPG)を追加

DQB2 05/01

FF X/X-2 HD Remaster 05/16

FF XII THE ZODIAC AGE 02/16

FF XIII 09/01

FF XIII-2 12/01

OCTOPATH TRAVELER 04/01

SCARLET NEXUS2023/01/01

Yakuza3～5 02/01

Yakuza6 04/01

Yakuza7 06/16



XB/PC版別実績も多め。(FF,YAKUZA)#Xbox#XboxJP pic.twitter.com/fc7kKKiRuQ — エイリアス＠メモ帳 (@Alias79514632) January 15, 2022

Dragon Quest Builders 2 — 01.05.2022Final Fantasy X/X-2 HD Remaster — 16.05.2022FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE — 16.02.2022Final Fantasy XIII — 01.09.2022Final Fantasy XIII-2 — 01.12.2022Octopath Traveler — 01.04.2022Scarlet Nexus — 01.01.2023Yakuza 3-5 — 01.02.2022Yakuza 6 — 01.04.2022Yakuza 7 (Yakuza: Like a Dragon) — 16.06.2022



Отметим, что на данный момент к этим датам стоит относиться как к слуху. Однако, если вы хотели завершить одну или несколько из перечисленных игр, лучше с этим поторопиться до указанных дат.