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Стали известны даты удаления многих игр из Game Pass в ближайшие месяцы

Стали известны даты удаления многих игр из Game Pass в ближайшие месяцы


Обычно, об удалении игр из подписки Game Pass компания Microsoft объявляет за две недели. Иногда об этом удается узнать заранее. Похоже, что удалось выяснить даты удаления в ближайшие месяцы целого ряда игр из подписки Game Pass.

В Twitter один из пользователей опубликовал информацию об удалении нескольких игр из Game Pass с датами, когда они будут удалены. Информация получена из Microsoft Store для PC. Пользователь отмечает, что отображаются даты удаления далеко не всех игр из подписки. Вот информация, которую он сообщил, когда удалят игры из Game Pass:



 Dragon Quest Builders 2 — 01.05.2022



Final Fantasy X/X-2 HD Remaster — 16.05.2022



FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE — 16.02.2022



Final Fantasy XIII — 01.09.2022



Final Fantasy XIII-2 — 01.12.2022



Octopath Traveler — 01.04.2022



Scarlet Nexus — 01.01.2023



Yakuza 3-5 — 01.02.2022



Yakuza 6 — 01.04.2022



Yakuza 7 (Yakuza: Like a Dragon) — 16.06.2022


Отметим, что на данный момент к этим датам стоит относиться как к слуху. Однако, если вы хотели завершить одну или несколько из перечисленных игр, лучше с этим поторопиться до указанных дат.

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По материалам: newxboxone

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