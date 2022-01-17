Талисман на год: украшения со смыслом в новой подборке лукбуков

Вадим Карасев

В новой подборке лукбуков собрали украшения со скрытыми смыслами, которые вполне могут стать талисманом в этом году.

1.Avgvst

В конце прошлого года российский ювелирный бренд выпустил коллекцию "Дар" — четвертую совместную работу с художником Протеем Теменом, наполненную различными символами. Например, центральным мотивом стал образ сломанной клетки. Стоимость украшений начинается от 5 500 рублей.





Avgvst









































2.UNOde50

Испанский ювелирный бренд представил новую коллекцию украшений Origins. Коллекция будет представлена семью уникальными капсулами. Старт продаж первых дропов — уже 17 января.





UNOde50

















3.Nána Jewellery

Российский бренд украшений Nána выпустил новую коллекцию с сентиментальным названием "Душа". Вдохновение для нее искали в путешествиях по России и изучении традиционных узоров и орнаментов. Например, моносерьги отсылают к фольклорному образу птицы, символизирующему вольную и счастливую жизнь. Цены варьируются от 2 500 до 17 тысяч рублей.





Nána Jewellery









Надя Бесчетникова