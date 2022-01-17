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Татьяна Навка показала свое неожиданное детское фото

Татьяна Навка показала свое неожиданное детское фото
Фигуристка Татьяна Навка поделилась редким снимком из своего прошлого. День фигурного катания отмечают 15 января. Ранее с этим праздником всех причастных поздравили олимпийский чемпион Алексей Ягудин и бронзовый призер Олимпиады Александр Жулин. Поздравила с этим днем и Татьяна Навка. В своем инстаграме она опубликовала свою детскую фотографию.
Татьяна Навка в детстве «Любовь моя навсегда с юных лет. Поэтому, не стесняясь, сегодня признаюсь в истинной любви к фигурному катанию и не представляю своей жизни без него! А еще в этом году 140 лет с первых в мире соревнований по фигурному катанию», — написала Навка. Напомним, Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой в 2000 в танцах на льду. Ее партнером был Роман Костомаров.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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