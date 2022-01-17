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Татьяна Навка рассказала правду о муже Анастасии Заворотнюк

Татьяна Навка рассказала правду о муже Анастасии Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка высказалась о Петре Чернышеве. Татьяна Навка рассказала о новом ледовом шоу. Ее партнером традиционно стал Петр Чернышев, которого фигуристка давно считает другом семьи. Вот уже несколько лет Татьяна Навка организует ледовые шоу, которые неизменно собирают аншлаги. В этом году чемпионка готовит новое прочтение сказки «Лебединое озеро». Ее партнером на льду, как всегда, станет Петр Чернышев. Спортсмены давно сотрудничают и уже успели стать близкими друзьями. По словам Навки, Петр не только гениальный фигурист, но еще и очень добрый человек. «Петр — святой человек, мы его в кулуарах называем Иисус Христос. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти, для того чтобы сказать, какой он настоящий-настоящий», — поделилась Навка.  
Татьяна Навка с дочкой В спектакле нашлась роль и для младшей дочери Татьяны — Нади. Девочка вовсю покоряет мир большого спорта. Сейчас она получает удовольствие от каждой тренировки, мечтая поскорее выйти на лед в мамином шоу. «Моя Надя мечтает об этом шоу. На тренировках ей говорят: «Если не прыгнешь или что-то не сделаешь, то мы тебя на шоу не отпустим». Наде все нравится. Ребенок устанавливает для себя день за днем новые рекорды, приходит домой счастливой: рассказывает какую программу ей поставили, куда она едет. Надя этим живет, как и другие дети из моей школы фигурного катания «Наши надежды», — рассказала олимпийская чемпионка «Комсомольской правде». Конечно, подготовка спектакля отняла у Татьяны немало сил и времени. По словам звезды, с тренировок она приезжала поздно ночью, из-за чего не могла проводить достаточно времени с мужем. Однако об этой работе чемпионка ничуть не жалеет: она с детства мечтала сыграть главную роль в «Лебедином озере», но лишь сейчас смогла достигнуть этой цели.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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