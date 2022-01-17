Тимати снова сменил свою любовницу

Рэпер Тимати завел себе новую пассию. Артист никогда не отличался постоянностью в сердечных делах. Даже во время отношений с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой ему то и дело приписывали интрижки с другими девушками. Ну а сейчас, являясь свободным парнем, музыкант и вовсе принялся коллекционировать длинноногих красоток. Поклонники уверены, что последней в сети Тимати попалась модель по имени Валентина. Девушку заметили вместе с рэпером во время новогоднего отдыха в Дубае, а сейчас влюбленные проводят время в Колумбии. В сторис красотки то и дело появляются локации, на которых были замечены рэпер и члены его семьи.Валентина Разумеется, парочка свои отношения не комментирует. Около недели назад Валентина призналась, что влюблена, но называть имя избранника отказалась. По мнению фанатов, роман модели и рэпера начался еще в конце осени, но им удавалось умело скрывать это. Ранее Тимати приписывали связь с блондинкой из Киева Сашей Дони. Влюбленные вместе путешествовали по всему миру, то и дело мелькая в социальных сетях друг друга. Вот только фанаты были уверены, что отношения этих двоих — продуманный пиар. Так или иначе, сейчас Саша перестала появляться в тех местах, где отдыхает ее экс-ухажер. Сам рэпер в своих социальных сетях предпочитает показывать детей. В Колумбии Тимати отдыхает вместе с дочерью от Алены Шишковой и сыном от Анастасии Решетовой. Ранее мама мальчика неохотно отпускала наследника в поездки с папой, но сейчас звездам удалось решить все имеющиеся противоречия. К тому же, Решетова так увлечена развитием карьеры и новым романом, что у нее далеко не всегда остается много времени на наследника.