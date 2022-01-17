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Три гробницы с настенными росписями обнаружены в Китае

Три гробницы с настенными росписями обнаружены в Китае

В городе Чанчжи в провинции Шаньси на севере Китая археологи обнаружили три гробницы времен династии Мин (1368–1644), богато украшенные настенными росписями. Две гробницы найдены неповрежденными, у третьей обвалился сводчатый потолок, повредив стены и содержимое, но остатки фресок сохранились.

Институт археологии провинции Шаньси начал раскопки в прошлом году перед началом строительства дороги. Гробницы обнаружили на юго-востоке, на севере и на юго-западе исследуемого участка. Юго-восточная гробница была прямоугольной, это у нее обвалилась крыша. Две другие гробницы — с пирамидальными крышами. Они в хорошем состоянии, а настенные росписи сохранили свои яркие цвета.

Одна из стен северной гробницы. Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Фрески изображают религиозные мотивы и сцены из повседневной жизни, отражая идею о том, что люди будут жить после смерти почти такой же жизнью, какой жили до этого. Центральные погребальные камеры расписаны цветами и искусственными архитектурными элементами, включая деревянные двери, решетчатые окна, колонны, карнизы и стропила, которые имитируют стиль построек того периода. Фрески также включают в себя небесные образы. На крыше гробниц изображена звезда. На восточной стене находится красный диск с птицей в центре, который представляет солнце и мифическую птицу фэнхуан. На противоположной стене — белый диск, символизирующий луну, на котором под деревом стоит Лунный Кролик, толкущий в ступке эликсир бессмертия.

Одна из стен юго-западной гробницы. Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Кирпичное восьмиугольное сооружение, также обнаруженное при раскопках, по-видимому, выполняло некую ритуальную функцию, связанную с гробницами. Оно примерно полутора метров диаметром и имеет шесть ниш на внутренних стенах, куда помещались статуэтки и другие предметы. В ходе раскопок было обнаружено 18 предметов, в том числе крупная керамика, бронзовые монеты и бронзовые зеркала.

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По материалам: polit.ru

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