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Утечка: 5 карт для Halo Infinite, которые могут появиться в будущем

Утечка: 5 карт для Halo Infinite, которые могут появиться в будущем


Канал в Twitter, который информирует об утечках, связанных с Halo Infinite, опубликовал запись, в которой сообщил о 5 картах для мультиплеера шутера 343 Industries. Опубликованы названия этих карт и их плейсхолдеры (заполнители). Нет информации о том, когда планируется релиз этих карт. Не указан и источник информации.


Пользователи в комментариях к посту в Twitter отмечают, что столь плохое качество плейсхолдеров означает, что карты находятся еще на ранней стадии разработки, «когда низкополигональные ресурсы используются для создания базовой формы и дизайна карты».

Отметим, что неокончательными могут быть не только изображения представленных карт на плейсхолдере, но и названия карт. Они могут измениться к выходу, а некоторые из указанных карт и вовсе могут не появиться в Halo Infinite.

Напомним, 18 января в Halo Infinite стартует новое игровое событие Cyber Showdown.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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