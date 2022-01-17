Утечка: 5 карт для Halo Infinite, которые могут появиться в будущем





Канал в Twitter, который информирует об утечках, связанных с Halo Infinite, опубликовал запись, в которой сообщил о 5 картах для мультиплеера шутера 343 Industries. Опубликованы названия этих карт и их плейсхолдеры (заполнители). Нет информации о том, когда планируется релиз этих карт. Не указан и источник информации.

Halo Infinite Unreleased Maps #HaloInfinite ➡️

✅ Bath Salts

✅ Cataract

✅ Forbidden

✅ Beltway

✅ Solitude pic.twitter.com/Iv4Dw0EXCn — Halo Infinite Leaks & News (Infinite Leaks) (@leaks_infinite) January 14, 2022



Пользователи в комментариях к посту в Twitter отмечают, что столь плохое качество плейсхолдеров означает, что карты находятся еще на ранней стадии разработки, «когда низкополигональные ресурсы используются для создания базовой формы и дизайна карты».

Отметим, что неокончательными могут быть не только изображения представленных карт на плейсхолдере, но и названия карт. Они могут измениться к выходу, а некоторые из указанных карт и вовсе могут не появиться в Halo Infinite.

Напомним, 18 января в Halo Infinite стартует новое игровое событие Cyber Showdown.