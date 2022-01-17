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"Уже перебор! Слишком обнаженная": Дина Саева возмутила подписчиков, показав голую грудь

"Уже перебор! Слишком обнаженная": Дина Саева возмутила подписчиков, показав голую грудь

22-летняя звезда TikTok Дина Саева обнародовала на своей странице в инстаграме очередную пикантную фотосессию, в которой продемонстрировала оголенную грудь.

Популярная тиктокерша опубликовала красочные фото, на которых она позирует в оголяющем грудь вязаном наряде.

"Пожалуй, моя любимая серия", — подписала пикантные фото Дина Саева.

Подписчики тут же принялись обсуждать откровенный наряд тиктокерши в комментариях. Многие сочли внешний вид звезды слишком смелым.

"Отписка, не нравится она мне уже, прощай", "Кошмар", "Где скромная Мадина?", "Слишком эротично", "Уже перебор! Слишком обнаженная. У меня было другое мнение", — цитирует пользователей Сети Lenta.ru.



Как писал NEWSTES, ранее самая популярная тиктокерша России снялась мокрой на морозе с голой грудью.

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По материалам: uposters.ru

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