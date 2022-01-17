Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ

В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ

В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ

В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ, сообщает Министерство образования Кировской области. 

В 2022 году за счет федеральных средств будет отремонтировано 15 зданий, на проведение работ в которых из федерального бюджета выделено 427,4 миллиона рублей.

«Понимая важность и значимость стартовавшей программы, руководителям муниципальных районов и городских округов, в которых расположены школы, необходимо продумать все моменты перевода образовательного процесса в другие здания. Самый главный вопрос – не ухудшить условия обучения школьников, сделать для них этот период максимально комфортным. С переводом учащихся в другие приспособленные помещения столкнется большинство школ, поскольку в них предстоят масштабные работы с заменой кровли и внутренних коммуникаций», – обратился к главам районов курирующий реализацию программы первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Он также обратил внимание на необходимость продумать безопасные пешие маршруты и наличие дорожной инфраструктуры, вопросы подвоза школьников на специализированном транспорте в случае необходимости, вопросы организации бесплатного горячего питания для учащихся начального звена и старших классов, составление расписания учебного процесса с сохранением дополнительного образования, лицензирования помещений.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе президента их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ
В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ
Правительство России утвердило новые правила государственной аккредитации образовательных учреждений
Правительство России утвердило новые правила государственной
Дизайнер сравнил 24 высочайших монумента и скульптуры в мире
Дизайнер сравнил 24 высочайших монумента и скульптуры в мире
В NASA заявили о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида
В NASA заявили о приближении к Земле "потенциально
На строительстве железной дороги в Великобритании найдена редкая деревянная скульптура римских времен
На строительстве железной дороги в Великобритании найдена редкая
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при должном надзоре
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при
Наталья Подольская призналась, что у нее начались проблемы с сыном
Наталья Подольская призналась, что у нее начались проблемы с сыном
Мария Шукшина раскритиковала фильм с Филиппом Киркоровым
Мария Шукшина раскритиковала фильм с Филиппом Киркоровым
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 января 2022 года

Топ на сегодня

Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью
Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 января 2022 года

Еще по теме

Власти Кировской области планируют разработать областную программу капитального ремонта школ
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют здания 28 школ и 4 детских садов
В Кировской области 102 образовательные организации получили современную компьютерную технику
В Кировской области завершился ремонт спортивного зала