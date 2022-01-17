В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ

В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ, сообщает Министерство образования Кировской области.

В 2022 году за счет федеральных средств будет отремонтировано 15 зданий, на проведение работ в которых из федерального бюджета выделено 427,4 миллиона рублей.

«Понимая важность и значимость стартовавшей программы, руководителям муниципальных районов и городских округов, в которых расположены школы, необходимо продумать все моменты перевода образовательного процесса в другие здания. Самый главный вопрос – не ухудшить условия обучения школьников, сделать для них этот период максимально комфортным. С переводом учащихся в другие приспособленные помещения столкнется большинство школ, поскольку в них предстоят масштабные работы с заменой кровли и внутренних коммуникаций», – обратился к главам районов курирующий реализацию программы первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Он также обратил внимание на необходимость продумать безопасные пешие маршруты и наличие дорожной инфраструктуры, вопросы подвоза школьников на специализированном транспорте в случае необходимости, вопросы организации бесплатного горячего питания для учащихся начального звена и старших классов, составление расписания учебного процесса с сохранением дополнительного образования, лицензирования помещений.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе президента их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.