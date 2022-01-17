В Китае посчитали прирост населения в 2021 году

08:28 Автор: Иван Антонов, Пекин

Количество граждан КНР в 2021 году выросло на 480 тысяч и составило 1 миллиард 412 миллионов человек. Об это свидетельствуют данные Государственного статистического управления Китая (ГСУ), обнародованные на пресс-конференции в Пекине.

Общее количество новорождённых достигло 10,62 миллиона, или 7,52 на тысячу, количество умерших — 10,1 миллион человек или 7,18 на тысячу. Показатель естественного прироста населения составил 0,34, сообщили в ГСУ.

С точки зрения гендерного состава количество мужчин (723 миллиона) по-прежнему превышает количество женщин (689 миллионов). Таким образом в 2021 году соотношение сохранило пропорцию 105 на 100.





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Число трудоспособного населения (16-59 лет) в Китае составило 882 миллиона человек, что равно 62,5 процента граждан. При этом количество китайцев в возрасте 60 лет и старше превысило 267 миллионов человек или почти 19 процентов населения.

В 2021 году продолжилось увеличение городского населения. Оно выросло на 12 миллионов, достигнув показателя в 914 миллионов человек или 64,7 от общего количества граждан. Соответственно, количество проживающих на селе сократилось на 11,5 миллионов до 498 миллионов.

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