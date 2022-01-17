В Кремле прокомментировали возможность размещения российских ракет в Латинской Америке

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею размещения российских ракет на Кубе или в Венесуэле. Он призвал помнить о суверенитете этих стран.



"По Латинской Америке и так далее: там мы все-таки ведем речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом", — цитируют СМИ представителя Кремля.

В то же время Песков подтвердил: Москва задумывается о таком варианте в контексте нынешней ситуации. Рассматриваются разные способы обеспечения безопасности.

Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о проведении совместных с Россией военных учений уже в феврале. Он выразил обеспокоенность в связи с концентрацией сил НАТО у границ Союзного государства.