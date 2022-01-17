В Магнитогорске на базе «Кванториума» с 24 по 27 января состоится межрегиональный IT-хакатон

В Магнитогорске на базе детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России с 24 по 27 января состоится первый в этом году межрегиональный IT-хакатон, сообщает Министерство образования и науки Челябинской области.

Соревнования пройдут в режиме онлайн в двух возрастных категориях: младшие школьники от 12 до 14 лет, старшие школьники от 15 до 17 лет.

«Участие в подобных мероприятиях – это отличная возможность для ребят прокачать свои навыки в разработке, пополнить портфолио и найти новых друзей. Происходит не только проверка знаний детей в экстремальных для них условиях, но своеобразное закрепление уже изученного материала. А еще участники получают бесценный опыт, который пригодится им в дальнейшем для разработки своих собственных продуктов, и массу положительных эмоций как от самого процесса, так и от успешной защиты», – сказал руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.