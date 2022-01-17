В NASA заявили о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида

В NASA заявили о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида. 1994 PC1 (так зовут это космическое тело) маленьким назвать нельзя, его диаметр составляет порядка 1,1 километра. Астероид пролетит мимо нашей планеты в следующий вторник, 18 января. 1994 PC1 приблизится к Земле на расстояние в два миллиона километров, дистанция примерно в 5 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Также сообщается, что объект пронесется со скоростью более 70 тысяч километров в час, пишет ТАСС.NASA расценивают подобные космические объекты как «"потенциально опасные". Вместе с этим в ведомстве заверили, что астероид не представит никакой угрозы для Земли как минимум в течение ближайших ста лет.