В Новосибирской области в 2022–2023 годах отремонтируют 25 школ

В Новосибирской области в 2022–2023 годах отремонтируют 25 школ в 13 муниципальных районах и двух городских округах, сообщает Министерство образования Новосибирской области.

На эти цели региону из федерального бюджета будет дополнительно направлено порядка 1 миллиарда рублей, из областного бюджета на эти цели будет выделено более 200 миллионов рублей.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе президента их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.