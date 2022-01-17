В подмосковном Подольске открылась школа на 1100 мест

В подмосковном Подольске открылась школа на 1100 мест, сообщает Министерство образования Московской области.

Это второе здание школы № 32 имени 177 истребительного авиационного московского полка.

«Школа большая, светлая, оснащена всем необходимым. Она разгрузила две ближайшие школы и ликвидировала там вторую смену. Утром проверила, как она работает: классы полностью оборудованы, детей много, ребята и учителя довольны новым зданием. В Подмосковье мы фиксируем серьезный запрос на школы и сады – ежегодно прирост на 40 тысяч школьников и 20 тысяч малышей в детских садах. В планах на этот год – открыть 33 новые современные школы», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.