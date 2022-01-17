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В Санкт-Петербурге стартовал проект-конкурс «День детских изобретений»

В Санкт-Петербурге стартовал проект-конкурс «День детских изобретений»

В Санкт-Петербурге дан старт открытому городскому проекту-конкурсу «День детских изобретений», сообщает пресс-служба Комитета по образованию региона.

«Конкурс детских проектов посвящен поиску новых идей изобретений школьников, направленных на социальные ценности и прогресс человечества, решения проблем разумного потребления природных ресурсов. Цель проекта – развитие у ребят творческих способностей и интереса к изобретательству. Задача – создать информационный банк детских изобретений», – уточняется в информационном релизе.

В конкурсе могут принять участие воспитанники детских коллективов Санкт Петербурга и Ленинградской области (студий дизайна, художественного конструирования, оригами и других творческих объединений) в возрасте от 8 до 17 лет. В проекте-конкурсе также могут участвовать коллективы из других регионов Российской Федерации.

Организаторы конкурса – Комитет по образованию, Санкт Петербургский городской Дворец творчества юных, Городское учебно-методическое объединение по направлению «Дизайн». Конкурс проходит при поддержке Санкт Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица и Санкт Петербургского Союза дизайнеров.

Конкурс проводится с 17 января по 28 февраля 2022 года в дистанционном формате: в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club201209060 публикуются авторские и коллективные проекты учащихся по всем номинациям с последующим отбором победителей и лауреатов.

Проекты представляются в девяти номинациях: «Комфорт-идея», «Машина времени», «Биоинженерия», «Архитектурные идеи», «Космические идеи», «Средства передвижения», «Доступная среда», «Поиск новых решений» и «Видеоролик».

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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