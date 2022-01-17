В Саратовской области реализуют проект «Живой урок»

В Саратовской области стартовал региональный проект «Живой урок». Первое занятие по обществознанию прошло в школе села Дмитриевка Ершовского района, девятиклассники знакомились с деятельностью правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Саратовской области.

«Проект «Живой урок» – это ответ образовательного сообщества региона на один из современных острых вызовов – повышение качества образования в общеобразовательных организациях. Его инициатором стал заместитель председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов. Министерство образования региона и областной институт развития образования поддержали программу и уже приступили к ее реализации», – отмечается в информационном релизе.

В школе села Дмитриевка пройдут порядка 20% от общего количества занятий по истории, обществознанию и английскому языку для учащихся 5–9-х классов.

Онлайн-уроки направлены на усиление преподавания данных учебных предметов и обобщение пройденного материала, они не подменяют деятельность школьного учителя в классической классно-урочной системе, отмечает пресс-служба министерства.

В дальнейшем проект будет запущен в других общеобразовательных организациях Саратовской области с учетом индивидуального подхода к каждой из них.

«Живой урок» является флагманским в региональном проекте СарVR, который в ближайшем будущем охватит всех участников образовательных отношений и все категории педагогических работников и управленческих кадров в рамках постоянно действующих сетевых площадок.