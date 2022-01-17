Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Саратовской области реализуют проект «Живой урок»

В Саратовской области реализуют проект «Живой урок»

В Саратовской области стартовал региональный проект «Живой урок». Первое занятие по обществознанию прошло в школе села Дмитриевка Ершовского района, девятиклассники знакомились с деятельностью правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Саратовской области.

«Проект «Живой урок» – это ответ образовательного сообщества региона на один из современных острых вызовов – повышение качества образования в общеобразовательных организациях. Его инициатором стал заместитель председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов. Министерство образования региона и областной институт развития образования поддержали программу и уже приступили к ее реализации», – отмечается в информационном релизе.

В школе села Дмитриевка пройдут порядка 20% от общего количества занятий по истории, обществознанию и английскому языку для учащихся 5–9-х классов.

Онлайн-уроки направлены на усиление преподавания данных учебных предметов и обобщение пройденного материала, они не подменяют деятельность школьного учителя в классической классно-урочной системе, отмечает пресс-служба министерства.
В дальнейшем проект будет запущен в других общеобразовательных организациях Саратовской области с учетом индивидуального подхода к каждой из них.
«Живой урок» является флагманским в региональном проекте СарVR, который в ближайшем будущем охватит всех участников образовательных отношений и все категории педагогических работников и управленческих кадров в рамках постоянно действующих сетевых площадок.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Off-duty: дочь Хайди Клум Лени на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: дочь Хайди Клум Лени на прогулке в Лос-Анджелесе
Вещи, которыми все пользовались ещё десять лет назад, а сейчас о них уже и не вспомнят
Вещи, которыми все пользовались ещё десять лет назад, а сейчас о них
Лунный день сегодня 17 января 2022 года
Лунный день сегодня 17 января 2022 года
В Саратовской области реализуют проект «Живой урок»
В Саратовской области реализуют проект «Живой урок»
В Санкт-Петербурге стартовал проект-конкурс «День детских изобретений»
В Санкт-Петербурге стартовал проект-конкурс «День детских изобретений»
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Мужчина часто пропадал в лесу и построил там секретный дом, теперь хочет переехать в него — ведь там есть все
Мужчина часто пропадал в лесу и построил там секретный дом, теперь
Окончание ретроградного движения Урана 18 января 2022 года: что изменится к лучшему
Окончание ретроградного движения Урана 18 января 2022 года: что
В Кремле прокомментировали возможность размещения российских ракет в Латинской Америке
В Кремле прокомментировали возможность размещения российских ракет в
Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ
В Кировской области стартовала программа капитального ремонта школ

Топ на сегодня

Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю 2022 года
Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю
Нонна Гришаева поделилась редкими кадрами с молодым мужем
Нонна Гришаева поделилась редкими кадрами с молодым мужем
Российской "оборонке" предсказали крах из-за новых санкций США
Российской "оборонке" предсказали крах из-за новых санкций

Еще по теме

Девять школ области закрылись из-за эпидемии гриппа
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Саратовской области отремонтируют 14 спортзалов сельских школ
С 21 по 30 октября в школах Ростовской области проходит урок занятости