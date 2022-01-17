В США хотят снять веб-сериал по "Гарри Поттеру" с трансгендерными и небинарными актерами

Вадим Карасев

В США планируют снять новую версию "Гарри Поттера", привлечь к работе над которой планируется трансгендерных и небинарных (общий термин для всех, кто не считает себя мужчиной или женщиной. — Прим. ред.) актеров и представителей не белой расы. Речь идет не об официальном ремейке, а о веб-сериале, который задумала продюсер видео для TikTok Меган Макелли.

У нее уже есть сценарий, который написан по мотивам произведений Джоан Роулинг, автора саги о юном волшебнике. Центральными персонажами нового проекта, правда, должны стать не Гарри и его друзья Гермиона и Рон, а представители старшего поколения.

Главным героем хотят сделать отца Гарри, Джеймса Поттера. Согласно примечаниям кастинга, эта роль открыта для актера "азиатского, африканского, многорасового происхождения, представителя коренного населения, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения", а также для "этнически неоднозначного" актера.

На роль матери Гарри, Лили Поттер, создатели сериала хотели бы найти "гендерно неконформную (гендерное выражение человека, не совпадающее с принятыми в данном обществе гендерными нормами, сюда входит и дрэг-культура. — Прим. ред.), небинарную трансгендерную женщину". На роль крестного Гарри, Сириуса Блэка, ищут "не белого актера". В сети также не исключают, что его история в новом сериале может быть связана с каминг-аутом.





Лили (актриса Джеральдин Сомервилль) и Джеймс Поттер (актер Эдриан Роулинс)

Питера Петтигрю должен играть "гендерно неконформный, небинарный, трансгендерный мужчина", а Римуса Люпина может играть представитель любого гендера. Для поиска актеров наняли агента по кастингу из Лос-Анджелеса Ханну Шилл.

Мы стремимся отразить в любимых персонажах все разнообразие фан-сообщества, представив людей самых разных рас, необычные сюжетные линии и персонажей разных вероисповеданий,

— отметила Макелли.





Римус Люпин (актер Дэвид Тьюлис) и Сириус Блэк (актер Гари Олдман)

Судьба проекта пока туманна. Американские продюсеры почти наверняка столкнутся с судебной тяжбой со стороны Роулинг, которая, как полагают, не давала им разрешения на использование своих персонажей. Однако эксперты отмечают, что, если фильм будет позиционироваться как фан-творчество, а не коммерческий проект, то продюсерам сериала может и не понадобиться ее разрешение.

Учитывая, что в последнее время сама Роулинг находится в опале из-за обвинений в трансфобии и антисемитизме, ход производству веб-сериала могут дать. Предположительно, съемки планируют начать в июне или июле этого года.





Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон в ролях Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер

Джоан Роулинг данный проект пока никак не комментировала. Ранее писательница лояльно относилась к экспериментам со своими героями. Так, несколько лет назад Роулинг поддержала выбор темнокожей актрисы на роль Гермионы в театральной постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя", заявив, что нигде в книге не упоминалось, что Гермиона — белая. Ранее Роулинг заявляла, что Дамблдор, директор школы Хогвартс, является геем, а пару лет назад писательница рассказала, что у Дамблдора в молодости были "страстные, любовные отношения" с темным волшебником Грин-де-Вальдом.

Надя Бесчетникова