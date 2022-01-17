В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного «Говорим по-русски»

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного «Говорим по-русски», сообщает пресс-служба вуза.

Школа проходит на базе Института международного образования ВГСПУ.

В рамках мероприятия с 17 по 28 января студенты вузов-партнеров из Китая, Турции, Узбекистана и Таджикистана смогут усовершенствовать свои знания русского языка, пообщаться друг с другом и преподавателями на интересующие всех темы и наладить международное сотрудничество между вузами и странами.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.