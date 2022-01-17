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Вдову Александра Градского подозревают в инсценировке собственного ограбления

Вдову Александра Градского подозревают в инсценировке собственного ограбления

Полиция подозревает, что нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко может быть инсценировкой с целью похитить 100 миллионов рублей у других наследников композитора.

По словам Коташенко, 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее участием, затем подсели к ней в автомобиль и, угрожая оружием, заставили вернуться домой и отдать им порядка 100 миллионов рублей. Затем злоумышленники заставили Коташенко довезти их до трассы, где пересели в заранее подготовленный Mercedes и скрылись.

Коташенко утверждает, что нападение произошло около 13 часов в воскресенье. Но она, находясь в состоянии шока, смогла обратиться в полицию только вечером.

Промедление показалось правоохранителям подозрительным, поэтому они не исключают версию инсценировки ограбления с целью сокрытия денег от других наследников Градского. Полиция также проверяет прислугу особняка, которая могла знать о том, что после смерти мужа Коташенко перевезла в дом крупную сумму денег.


Марина Коташенко и Александр Градский

Сама "авария" на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятина всего ничего. А из Новоглаголева вообще пешком пройти можно,

— об этом изданию "Комсомольская правда" сообщил источник из правоохранительных органов.

В социальных сетях скептически отреагировали на происшествие, заподозрив вдову Градского в корыстных мотивах. Телеграм-канал "Только никому" также выражает недоумение по поводу того, что Коташенко хранила такую сумму в сумке под кроватью:

Ну правда, 100 мультов под кроватью — это слишком даже для вдовы Градского.

При этом, по данным некоторых источников, покойный Градский действительно предпочитал хранить некоторую часть своих денежных средств дома, а не в банке.

К наследству Градского относится пространство площадью 401,5 кв. м в Козицком переулке, квартира на Мосфильмовской, еще одна московская квартира и два дома площадью более тысячи кв. м каждый. В своих декларациях Градский также указывал, что владеет девятью земельными участками, площадь которых составляет от 304 до 2 694 кв. м. На банковских счетах музыканта хранится около 300 миллионов рублей.


Народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 73 лет. За пару недель до смерти он узаконил свои отношения с Мариной Коташенко, которая была моложе его на 35 лет. Они находились в отношениях с 2003 года и воспитывали двоих сыновей. Всего у композитора четверо детей. У старшего сына Даниила были натянутые отношения с молодой мачехой.


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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