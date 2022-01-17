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Вера Брежнева без мужа отдыхает на Мальдивских островах

Вера Брежнева без мужа отдыхает на Мальдивских островах

Последовав примеру других российских звезд, Вера Брежнева посреди зимы улетела отдыхать на Мальдивские острова. Супруг певицы Константин Меладзе компанию ей не составил, зато вместе с Брежневой в отпуск отправились ее подруги и сестра Виктория, бывшая жена шоумена Александра Цекало.



Поселилась компания в роскошном отеле The Ritz-Carlton, одна ночь в котором может обойтись постояльцу в полмиллиона рублей. Расположен отель посреди тропического сада, а из панорамных окон в спальне Брежневой открывается фантастический вид на морское побережье.



Судя по тому, как активно певица обновляет соцсети новыми фотографиями и видео с курорта, в отсутствие супруга она не скучает. Поскольку одной из главных целей поездки было восстановить здоровье, большую часть времени Брежнева проводит за спокойными занятиями — читает, медитирует и нежится на солнце. Но в один из дней она занялась снорклингом и поделилась впечатлениями в инстаграме:

Мы плавали с маской и ластами над рифами, было ощущение, что мы в аквариуме. Потому что такого количества разнообразной рыбы я еще не видела в природе. Ну и в конце плавания мимо нас проплыла черепаха. Мы визжали от восторга прямо под водой, а по возвращении нас ждала еще стая дельфинов. В общем, нам скучать некогда, я все больше кайфую.



По словам Брежневой, она не была в отпуске уже два года, поэтому долгожданная поездка на Мальдивы стала для нее по-настоящему особенной.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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