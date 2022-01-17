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Вера Брежнева поделилась селфи без фильтров и косметики

Вера Брежнева поделилась селфи без фильтров и косметики
39-летняя актриса и певица Вера Брежнева отдыхает с сестрой и подругой на Мальдивах, где и запечатлела себя в естественном виде. Сейчас Вера Брежнева отдыхает на Мальдивских островах. Компанию артистке составила ее сестра Виктория Галушка и дизайнер Катя Сильченко. В отпуске она хорошо проводит время с близкими, загорает на пляже, читает книги и даже занимается спортом: в особенно жаркие дни проводит все время в тренажерном зале. Известно, что Брежнева остановилась в одном из самых роскошных отелей Мальдив — The Ritz-Carlton Maldives. Она арендовала виллу, из которого открывается панорамный вид на океан, а к воде ведет отдельный вход из спальни. Видимо на время отпуска, артистка решила расслабиться по полной и не краситься, позволяя коже на лице дышать. Накануне исполнительница опубликовала селфи без фильтров и макияжа. На снимке певица довольно улыбается, показывая, что чувствует себя прекрасно.
Вера Брежнева «Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь. Передаю вам немного тепла и солнца ☀️», — написала артистка в публикации в Instagram. К слову, отдых в роскошном отеле ей обходится недешево. Одна ночь в этом отеле может обойтись постояльцу в полмиллиона рублей. Однако Брежнева не пожалела денег на свой комфорт. Ранее певица призналась, что заслужила отдых как никогда: певица почти два года работала без отпусков и все это время мечтала расслабиться на берегу океана.
Вера Брежнева, Виктория Галушка и Катя Сильченко «Мне осталось всего 1,5 дня отдыхать здесь. Но я каждый из дней счастлива. Они у нас достаточно насыщенны и пролетают быстро. Очень хочу запомнить эти ощущения, шум волн, сам отель, который нас покорил, улыбчивые люди, работающие здесь, климат, который мне очень нравится, ветерок, который даёт свежесть даже в сильную жару, ритуал на закате и просто умиротворение…», - поделилась сегодня Вера с поклонниками. Напомним, Брежнева замужем за 58-летним продюсером Константином Меладзе. У нее есть двое детей от разных избранников. Старшую дочь певица родила 30 марта 2001 года от бизнесмена Виталия Войченко.  В 2006 году певица завела роман с бизнесменом Михаилом Киперманом, которому подарила дочь Сару в 2009-м. В 2012 году Вера сообщила о разводе с Михаилом.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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