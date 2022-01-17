Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников пикантным снимком с отдыха на Мальдивах. Артистка впервые за два года отправилась отдыхать на Мальдивы без своего мужа Константина Меладзе. Певица устроила себе долгожданный отпуск с родственниками и друзьями. Вера не объяснила, почему поехала отдыхать без супруга — видимо, решила отдохнуть от семейной жизни. Однако призналась, что очень счастлива. «Я каждый из дней счастлива. Они у нас достаточно насыщенны и пролетают быстро. Очень хочу запомнить эти ощущения, шум волн, сам отель, который нас покорил, улыбчивые люди, работающие здесь, климат, который мне очень нравится, ветерок, который дает свежесть даже в сильную жару, ритуал на закате и просто умиротворение», — отметила звезда.Вера Брежнева в купальнике Сегодня актриса разместила свою фотографию в купальнике в соцсетях. Обычно выражающие свое восхищение подписчики на этот раз расстроились: певица выглядит уже не просто стройной, а истощенной – впалый живот, ножки-палочки. Поклонники снова гадают, что произошло в звездной паре, ведь в их отношениях и раньше были проблемы. Около года назад супруги, по слухам, находились на грани развода. К счастью, им удалось найти общий язык. Кстати, 37-летняя сестра Брежневой вместе с певицей улетела отдыхать на Мальдивы. Артистка и Виктория Галушка поселились на шикарной вилле, где одна ночь стоит около полумиллиона рублей. Многие заметили, какой стройной стала Виктория, которая всегда отличалась довольно упитанной фигурой, не чета Брежневой. Теперь же Галушка сильно похудела, так что ее стало не отличить от сестры. Судя по всему, Виктория наконец-то перестала переживать из-за развода с Александром Цекало и взялась за себя.