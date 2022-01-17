Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха

Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников пикантным снимком с отдыха на Мальдивах. Артистка впервые за два года отправилась отдыхать на Мальдивы без своего мужа Константина Меладзе. Певица устроила себе долгожданный отпуск с родственниками и друзьями. Вера не объяснила, почему поехала отдыхать без супруга — видимо, решила отдохнуть от семейной жизни. Однако призналась, что очень счастлива. «Я каждый из дней счастлива. Они у нас достаточно насыщенны и пролетают быстро. Очень хочу запомнить эти ощущения, шум волн, сам отель, который нас покорил, улыбчивые люди, работающие здесь, климат, который мне очень нравится, ветерок, который дает свежесть даже в сильную жару, ритуал на закате и просто умиротворение», — отметила звезда.
Вера Брежнева в купальнике Сегодня актриса разместила свою фотографию в купальнике в соцсетях. Обычно выражающие свое восхищение подписчики на этот раз расстроились: певица выглядит уже не просто стройной, а истощенной – впалый живот, ножки-палочки. Поклонники снова гадают, что произошло в звездной паре, ведь в их отношениях и раньше были проблемы. Около года назад супруги, по слухам, находились на грани развода. К счастью, им удалось найти общий язык. Кстати, 37-летняя сестра Брежневой вместе с певицей улетела отдыхать на Мальдивы. Артистка и Виктория Галушка поселились на шикарной вилле, где одна ночь стоит около полумиллиона рублей. Многие заметили, какой стройной стала Виктория, которая всегда отличалась довольно упитанной фигурой, не чета Брежневой. Теперь же Галушка сильно похудела, так что ее стало не отличить от сестры. Судя по всему, Виктория наконец-то перестала переживать из-за развода с Александром Цекало и взялась за себя.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской области
Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской
Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну»
Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя,
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в метавселенной будущего
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного «Говорим по-русски»
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по нацпроекту «Образование»
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке

Топ на сегодня

Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает геймпад Xbox
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы вернуть охрану для себя и Меган Маркл
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила истерику (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:

Еще по теме

Вера Брежнева поделилась селфи без фильтров и косметики
Вера Брежнева не вместила грудь в купальнике (фото)
Вера Брежнева в купальнике сверкнула грудью во время фотосессии (фото)
Вера Брежнева сверкнула грудью из-за глубокого декольте (фото)