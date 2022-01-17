Вещи, которыми все пользовались ещё десять лет назад, а сейчас о них уже и не вспомнят

Голубые тени"По голубым теням можно было сразу сказать, что кому-то родители разрешили пользоваться косметикой. Весь следующий месяц такие девочки приходили в школу в образе синей панды", — blickyjayy.Огромные толстые телевизоры"Родители моего друга буквально построили дом вокруг нового телевизора. Они начали стройку, когда отец поехал в магазин и купил просто гигантский по тем меркам телевизор. Метр по диагонали — минимум. Привезли и расположили там, где только намечалась гостиная. Он так и стоял, накрытый брезентом, пока вокруг него достраивали остальные комнаты", — DextrosKnight.Перезаписывающиеся CD- и DVD-диски"Тогда я очень часто записывал музыкальные миксы, которые загружал из Интернета. Часто, когда я скачивал, мне звонила мама, интернет пропадал — и приходилось всё начинать заново. А потом оказывалось, что какой-то из этих файлов на самом деле не MP3, а вирус. В итоге, пока родители ещё не успели вернуться домой, я просто переустанавливал винду, потому что все фотографии мы хранили на отдельных дисках", — Shittinwithmykitten.Мышка с шариком"Помню, такие были у нас в компьютерном классе начальной школы. Однажды пришлось отменить все занятия по информатике, потому что какие-то болваны украли все шарики из мышек", — a_killer_roomba.ICQ"Пару лет назад у меня в голове ни с того ни с сего появилось число. Я точно его знал, но понятия не имел откуда. Я ходил с ним почти целый год, не понимая. Мой пароль от студенческого аккаунта? Номер бывшего коллеги из другой страны? Не было ни единого нормального варианта. Только потом, во время разговора с другом о штуках из прошлого, я заорал: "ЭТО ЧЁРТОВ НОМЕР МОЕЙ АСЬКИ!" — Squallypie.Курение в общественных местах"Курение в помещениях. Недавно между делом вспомнила, что раньше люди сидели в ресторанах и кафе и курили прямо там, не выходя на улицу. Мои маленькие дети этому очень удивились" , — TurdFergDSF.Калькуляторы"Я до сих пор помню, как учителя нам постоянно говорили на уроках: "Калькуляторы у вас будут не всегда!" Ну и кто теперь из нас идиот? Мы оба, похоже..." — VICARD0.MP3-плееры"Мы попрощались со всеми этими специальными гаджетами для прослушивания музыки, потому что они просто стали частью наших телефонов", — Confusionator5000.Тамагочи"Помню у меня тоже был такой в детстве. Правда, я постоянно забывал о его существовании. Находил его и каждый раз обнаруживал, что питомец теперь живёт в куче собственных отходов, голодный и больной. Я убирался, кормил его четырьмя бутылками молока и лечил, пока тот не выздоровеет. Хорошие были времена", — Zorba_Oyzo.Пейджеры"В своё время мой дедушка был членом группы исследований и разработок пейджеров в Motorola. Он даже придумал вариант дизайна для часов-пейджеров, и Motorola подарила ему именную дощечку с изображением того концепта. Она до сих пор хранится где-то в его гараже. Я всегда шучу, что он изобрёл Apple Watch и должен подавать в суд", — tjmiles2.