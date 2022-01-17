Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют

Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют


Национальная комиссия по фондовому рынку Испании (CNMV) опубликовала новые требования к связанной с цифровыми активами рекламе.


Согласно документу, обязательной частью объявления стал дисклеймер с предупреждением о нерегулируемом статусе криптовалюты и риске потери средств. Сообщения также должны исключать вводящую в заблуждение информацию.


Аналогичные требования власти предъявили к инфлюенсерам, у которых количество подписчиков превышает 100 000. Они обязаны отчитываться в CNMV наравне с криптокомпаниями.


За несоблюдение требований грозит штраф. Новые правила вступят в силу с февраля 2022 года.


В апреле 2021 года CNMV назвала уличную ​​рекламу криптовалют «рискованной» и предложила ужесточить правила ее размещения. Позднее стало известно, что регулятор и Банк Испании получат полномочия по регулированию рынка цифровых активов в стране.


В ноябре футболист Андрес Иньеста опубликовал в соцсетях свои фотографии рядом с ноутбуком c логотипом биткоин-биржи Binance. На публикацию в Twitter отреагировала CNMV, предупредив спортсмена о рисках инвестиций в криптовалюты.




Напомним, летом 2021 года Управление по стандартам рекламы Великобритании приступило к рассмотрению варианта включения дисклеймера в связанную с криптовалютами рекламу.


Аналогичные меры предложили разработать в Индии — в Высшем суде Дели посчитали, что местный финансовый регулятор должен подготовить соответствующие руководящие принципы.


Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в метавселенной будущего
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
Автора "какашки" на Марсовом поле задержали
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного «Говорим по-русски»
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по нацпроекту «Образование»
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 января 2022 года
LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на 395%
LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого

Топ на сегодня

Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает геймпад Xbox
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы вернуть охрану для себя и Меган Маркл
Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании, чтобы
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила истерику (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном

Еще по теме

СМИ: ЦБ Испании заинтересовался планами банков касательно криптовалют
Регулятор разрешил кредитным союзам США работать с криптовалютами
В Нигерии призвали внести ясность в регулирование криптовалют
В Банке Англии призвали к международному сотрудничеству в регулировании криптовалют