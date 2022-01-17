Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют

Национальная комиссия по фондовому рынку Испании (CNMV) опубликовала новые требования к связанной с цифровыми активами рекламе.

Согласно документу, обязательной частью объявления стал дисклеймер с предупреждением о нерегулируемом статусе криптовалюты и риске потери средств. Сообщения также должны исключать вводящую в заблуждение информацию.

Аналогичные требования власти предъявили к инфлюенсерам, у которых количество подписчиков превышает 100 000. Они обязаны отчитываться в CNMV наравне с криптокомпаниями.

За несоблюдение требований грозит штраф. Новые правила вступят в силу с февраля 2022 года.

В апреле 2021 года CNMV назвала уличную ​​рекламу криптовалют «рискованной» и предложила ужесточить правила ее размещения. Позднее стало известно, что регулятор и Банк Испании получат полномочия по регулированию рынка цифровых активов в стране.

В ноябре футболист Андрес Иньеста опубликовал в соцсетях свои фотографии рядом с ноутбуком c логотипом биткоин-биржи Binance. На публикацию в Twitter отреагировала CNMV, предупредив спортсмена о рисках инвестиций в криптовалюты.





Напомним, летом 2021 года Управление по стандартам рекламы Великобритании приступило к рассмотрению варианта включения дисклеймера в связанную с криптовалютами рекламу.

Аналогичные меры предложили разработать в Индии — в Высшем суде Дели посчитали, что местный финансовый регулятор должен подготовить соответствующие руководящие принципы.

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