Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево

Жена певца Моргенштерна в одном из интервью рассказала о расставании с мужем. Дилара вспомнила про сложный период в отношениях с Моргенштерном. Влюбленные расставались почти на год, и тогда рэпер постоянно крутил интрижки с другими девушками. Это сейчас Моргенштерн и Дилара состоят в браке, регулярно признаваясь друг другу в любви. А ведь когда-то влюбленные принимали решение о расставании. Тогда рэпер был просто не готов к серьезным отношениям, а Дилара не хотела мириться с изменами. Конечно, избранница рэпера не любит вспоминать о том периоде. «Мы расставались почти на год. Я к похождениям Алишера того периода отношусь нормально. А что он должен был делать? Сидеть и думать: «так, через год мы сойдемся, надо подождать?» Я об этом не думаю», — подчеркнула девушка.Дилара После воссоединения отношение Моргенштерна к избраннице полностью изменилось: он стал еще больше ценить Дилару, понимая, какую важную роль она играет в его жизни. Сейчас влюбленные хранят друг другу верность. Более того, супруга рэпера уверена, что измены — это проявление неуважения к партнеру. «От бабников нужно уходить, либо пытаться это как-то налаживать. Бывают люди, которые изменяют, совершают какие-то ужасные поступки, а потом грызут себя, очень переживают из-за этого. С такими людьми можно что-то сделать. Если же мужчина не стыдится измен и продолжает это делать, то нужно уходить. Помните, что вы достойны большего», — подчеркнула Дилара. Сейчас влюбленные наслаждаются семейным статусом и не думают о пополнении в семье. Конечно, слухи о беременности Дилары то и дело появляются, но она их не подтверждает. В интервью для YouTube-проекта «Биг Ди Шоу» девушка призналась, что пока не готова к появлению наследников.