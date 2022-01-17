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Жена Олега Газманова похвасталась своей фигурой в купальнике

Жена Олега Газманова похвасталась своей фигурой в купальнике
Супруга Олега Газмнова поделилась пикантным фото с отдыха на Мальдивах. 70-летний вокалист Олег Газманов и его 52-летняя жена Марина в эти дни нежатся на белом песочке мальдивских пляжей. Марина Газманова во время отдыха совершенно раскрепостилась и дала секса. В микроблоге жены Олега Газманова появились довольно смелые фотографии. На снимках Марина Газманова позирует в тунике оттенка океанской сини, который гармонирует с цветом ее глаз. Она присела на белом песке, эротично задрав тунику и обнажив свои красивые бедра. Сексуальности образу Марины придают и крупные сережки. Газманова выглядит в кадре как настоящая восточная красавица — загадочная и таинственная.
Олег Газманов Марина Газманова рассказала, что наряд подарил ей сын Филипп, прислав посылку прямо на Мальдивы. Поездка на них была подарком мужа Олега Газманова на Новый год. «Сегодня пришла посылка, слышу какой-то шорох в гардеробной, потом завязал глаза и повел. Очуметь, какие красивые цвета нарядов. Мечты сбываются! Спасибо моим мужчинам! Если не повезет с любимым, воспитай сына! А здесь свезло с обоими, пойду радоваться жизни!» — написала в микроблоге Марина Газманова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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