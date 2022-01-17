Жириновский рассказал о планах смягчить наказание за случайное нарушение ПДД

00:37 Автор: Марина Третьякова

ЛДПР выступает за смягчение санкций для водителей, которые случайно или вынужденно допустили неопасное нарушение правил дорожного движения. Об этом лидер партии Владимир Жириновский рассказал «Парламентской газете», говоря о планах фракции на 2022 год.

Он напомнил, что я в январе вступил в силу закон, ужесточивший наказание за систематическое и грубое нарушение ПДД. Теперь ЛДПР предлагает предусмотреть «не только кнут, но и пряник для дисциплинированных водителей».

«Например, бывает так, что человек одним колесом случайно или для объезда препятствия выезжает на полосу встречного движения, никакой угрозы при этом не создает, но инспектор это видит и лишает человека прав», — привёл пример Жириновский.

По его мнению, это несправедливо, и нужно исключить такое суровое наказание за нарушение, если оно совершено без угрозы для окружающих, было случайным или вынужденным.

Вообще же в портфеле ЛДПР десятки законопроектов, принятия которых партия добивается порой годами, отметил Жириновский. И в этом году либерал-демократы продолжать настаиваться на выплате 13-х пенсий и восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Также в числе приоритетов фракции — забота о малоимущих. Речь идёт о предложении о поэтапном повышении МРОТ до 30 тысяч рублей в месяц, а также об отмене налогов на зарплаты ниже 20 тысяч. «А для тех, кто совсем без денег, нужно ввести сертификаты на приобретение еды в специальных магазинах», — добавил Владимир Жириновский.

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Кроме того, ЛДПР предлагает ввести пособие для домохозяек. «Это тяжелейший труд, но у них при этом даже стаж не растет, пенсия будет ниже», — объяснил руководитель партии.

Также ЛДПР призывает распространить на весь Дальний Восток безналоговый режим, который пока действует только на Камчатке. По мнению Жириновского, это стимулирует людей переезжать в дальневосточные регионы и открывать там бизнес.

Также партия продолжит продвигать свой законопроект о запрете рекламы еды и лекарств по телевидению. «Ведь получается, что мы сами подталкиваем людей к перееданию далеко не самой полезной пищи, так ещё и самолечение им навязываем — разные чудо-бады и тому подобное», — подчеркнул Жириновский.

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