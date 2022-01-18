17 случаев, когда взрослые решили развлечься в музеях и художественных галереях

Музеи — это не так уж и скучно, как может показаться. В музеях посетители впитывают разные знания и человеческий гениализм. Но некоторые люди предпочитают пробуждать в себе того самого маленького ребенка, и просто веселиться, даже около исторических произведений искусства.

1. Очень даже похоже!

2. Дополняют друг друга

3. "Вася! Что они с тобой сделали? Как ты тут оказался?!"

4. Подтанцовка Бейонсе к песне "All The Single Ladies"

5. Посетил музей современного искусства. Увлекательные вещи

6. Вот с таким вот настроением нужно ходить в музеи

7. Скачал как-то программу, которая меняет лица, и решил пойти в один местный музей

8. Авраам Линкольн: выгульщик собак

9. Подарил улыбочку этим угрюмым картинам и скульптурам

10. Кто-то из посетителей уронил соску в аквариум

11. Исторические личности выстроились в очередь за открытием музея Глостера

12. Нашел близнеца

13. Вернулись с детского музея электрики

14. "Моему мужу очень понравился музей науки"

15. Редкая статуя Майкла Джексона замечена в музее Филда в Чикаго

16. Мда, треш

17. "Я работаю в музее. Вот как я провожу свой перерыв"