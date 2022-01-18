17 случаев, когда взрослые решили развлечься в музеях и художественных галереях
Сегодня, 21:10
Музеи — это не так уж и скучно, как может показаться. В музеях посетители впитывают разные знания и человеческий гениализм. Но некоторые люди предпочитают пробуждать в себе того самого маленького ребенка, и просто веселиться, даже около исторических произведений искусства.
1. Очень даже похоже!
2. Дополняют друг друга
3. "Вася! Что они с тобой сделали? Как ты тут оказался?!"
4. Подтанцовка Бейонсе к песне "All The Single Ladies"
5. Посетил музей современного искусства. Увлекательные вещи
6. Вот с таким вот настроением нужно ходить в музеи
7. Скачал как-то программу, которая меняет лица, и решил пойти в один местный музей
8. Авраам Линкольн: выгульщик собак
9. Подарил улыбочку этим угрюмым картинам и скульптурам
10. Кто-то из посетителей уронил соску в аквариум
11. Исторические личности выстроились в очередь за открытием музея Глостера
12. Нашел близнеца
13. Вернулись с детского музея электрики
14. "Моему мужу очень понравился музей науки"
15. Редкая статуя Майкла Джексона замечена в музее Филда в Чикаго
16. Мда, треш
17. "Я работаю в музее. Вот как я провожу свой перерыв"
По материалам: Юмор