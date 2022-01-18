26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна на днях отметила 26-летие и ответила на вопрос поклонников о здоровье мамы. Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими новостями о здоровье своей мамы. На днях Анна стала менее активно вести свой блог и стала избегать общения с подписчиками. Позже она призналась, что переживает очередной трудный период в своей жизни. «Что-то я совсем загрустила», — призналась дочь артистки. В Сети предположили, что Заворотнюк стало хуже — отсюда и переживания её близких. Известно, что Анастасия с 2019 года борется с тяжелой болезнью. Вскоре после рождения второй дочки врачи обнаружили у звезды сериала «Моя прекрасная няня» опухоль. Проведенные обследования подтвердили, что у актрисы онкология. Ей провели несколько операций и назначили курсы экспериментального лечения. Известно, что спасением жизни Заворотнюк занимаются лучшие онкологи. Ходили слухи, что медикам удалось совершить чудо. Мол, артистка уже почти вернулась к полноценной жизни и даже готовится к возобновлению карьеры. Но, судя по всему, говорить о полном выздоровлении Заворотнюк пока рано.Анна Заворотнюк Анна призналась, что мама по-прежнему борется за свою жизнь, но близким больно смотреть на то, через какое испытание она проходит. Дочь Заворотнюк поделилась трогательным признанием в Инстаграме. «Смотря с чем сравнивать, — говорит Анна о состоянии матери. — Держимся как можем. Она воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть её такой!» Кстати, недавно к Заворотнюк вернулся муж Петр Чернышев, уезжавший на заработки в Дубай. Во время гастролей шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» он заработал около трех миллионов рублей. Этих денег должно хватить, чтобы покрыть часть долгов за лечение актрисы.