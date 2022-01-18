Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии

26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна на днях отметила 26-летие и ответила на вопрос поклонников о здоровье мамы. Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими новостями о здоровье своей мамы. На днях Анна стала менее активно вести свой блог и стала избегать общения с подписчиками. Позже она призналась, что переживает очередной трудный период в своей жизни. «Что-то я совсем загрустила», — призналась дочь артистки. В Сети предположили, что Заворотнюк стало хуже — отсюда и переживания её близких. Известно, что Анастасия с 2019 года борется с тяжелой болезнью. Вскоре после рождения второй дочки врачи обнаружили у звезды сериала «Моя прекрасная няня» опухоль. Проведенные обследования подтвердили, что у актрисы онкология. Ей провели несколько операций и назначили курсы экспериментального лечения. Известно, что спасением жизни Заворотнюк занимаются лучшие онкологи. Ходили слухи, что медикам удалось совершить чудо. Мол, артистка уже почти вернулась к полноценной жизни и даже готовится к возобновлению карьеры. Но, судя по всему, говорить о полном выздоровлении Заворотнюк пока рано.
Анна Заворотнюк Анна призналась, что мама по-прежнему борется за свою жизнь, но близким больно смотреть на то, через какое испытание она проходит. Дочь Заворотнюк поделилась трогательным признанием в Инстаграме. «Смотря с чем сравнивать, — говорит Анна о состоянии матери. — Держимся как можем. Она воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть её такой!» Кстати, недавно к Заворотнюк вернулся муж Петр Чернышев, уезжавший на заработки в Дубай. Во время гастролей шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» он заработал около трех миллионов рублей. Этих денег должно хватить, чтобы покрыть часть долгов за лечение актрисы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Лидер итальянских антипрививочников умер от COVID-19
Лидер итальянских антипрививочников умер от COVID-19
Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила индустрию
Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила
Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в "маминых" образах
Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в
Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд
Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд
Bitmain представил новую модель майнера с хешрейтом в 198 TH/s
Bitmain представил новую модель майнера с хешрейтом в 198 TH/s
Команда S.T.A.L.K.E.R. 2 комментирует новые слухи о проблемах в разработке
Команда S.T.A.L.K.E.R. 2 комментирует новые слухи о проблемах в
Бесплатно на Xbox можно получить игру Dark Void по Games With Gold
Бесплатно на Xbox можно получить игру Dark Void по Games With Gold
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Facebook не назвал причины блокировки страницы российской делегации на переговорах в Вене
Facebook не назвал причины блокировки страницы российской делегации
Пятый отечественный фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей
Пятый отечественный фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей

Топ на сегодня

СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Талисман на год: украшения со смыслом в новой подборке лукбуков
Талисман на год: украшения со смыслом в новой подборке лукбуков
Эмин Агаларов поделился трогательным фото с дочерью
Эмин Агаларов поделился трогательным фото с дочерью

Еще по теме

Анастасия Заворотнюк жестко отругала дочку за прыжок с парашютом
Анастасию Заворотнюк готова бросить дочь
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец