Анализ фьючерсов: медведи отступили, но не сдались

На прошлой неделе биткоин находился в узком ценовом диапазоне от $39 595 до $44 451. На момент публикации первая криптовалюта торгуется в зоне $42 000, а Ethereum — $3 100.

Чего ждать от рынка на этой неделе? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.

BTCUSD

После краткосрочной просадки котировок биткоина ниже $40 000 10 января быки выкупили предложение, однако не смогли протолкнуть цену значительно выше этого уровня. Недельная свеча закрылась на отметке $41 924.

Уровни поддержки и сопротивления на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

На момент публикации покупатели пытаются удержать BTCUSD выше линии восходящего тренда. Однако для более уверенного восстановления биткоину нужно пробить сопротивление на отметке $45 500.

В случае возобновления продаж медведи могут продавить линию восходящего тренда и протестировать уровень $40 000.

ETHUSD

Быки на рынке ETHUSD так и не смогли преодолеть уровень сопротивления на отметке $3400.

Уровни поддержки и сопротивления на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

При сохранении на рынке нисходящей динамики цена Ethereum может снова протестировать психологический уровень $3000. Следующая сильная зона поддержки находится около $2650.

Выводы

На прошлой недели покупатели смогли защитить важные уровни поддержки — $40 000 для биткоина и $3000 для Ethereum. Тем не менее рынок показывает слабое восстановление, поэтому медведи еще раз могут протестировать эти отметки.

Рост может продолжиться, если быки пробьют сопротивления на отметках $45 500 на рынке BTCUSD и $3400 на рынке ETHUSD.