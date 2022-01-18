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Анонсирован симулятор тенниса Matchpoint – Tennis Championships

Анонсирован симулятор тенниса Matchpoint – Tennis Championships


Компании Koch Media и Kalypso официально анонсировали свой новый проект — симулятор тенниса Matchpoint – Tennis Championships. Его релиз запланирован на весну 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

Как отмечают создатели нового симулятора тенниса, в основе проекта лежат три основных элемента игрового процесса: реалистичная анимация, интеллектуальное позиционирование и аутентичная физика мяча. Игра Matchpoint – Tennis Championships находится в разработке с осени 2019 года.

На старте в игре Matchpoint – Tennis Championships будет 16 лицензированных спортсменов. Самый известный и титулованный из них — Даниил Медведев. У него будет максимальный рейтинг среди других теннисистов в игре. Разработчики отмечают, что будет огромное количество вымышленных теннисистов, которые должны составить конкуренцию в режиме карьеры. Заявлено, что в игре будет обширная одиночная карьера, которая позволит стать ракеткой «номер один» в мире из безызвестного спортсмена. Естественно, будут и многопользовательские режимы.

Ниже можно посмотреть трейлер-анонс Matchpoint – Tennis Championships.


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По материалам: newxboxone

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