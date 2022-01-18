Анжела Перл: как кармические узлы изменят нашу жизнь 19 января 2022 года

Вадим Карасев

Кармические узлы в январе меняют Знак, и их влияние будет значимым в жизни представителей зодиакальных созвездий. О том, что произойдет, расскажет известный астролог Анжела Перл, и ее рекомендации помогут обрести счастье.

Северные кармические узлы переходят в Знак Тельца, и это событие будет менять фокус внимания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к рекомендациям астролога, чтобы узнать о том, какие события произойдут в ближайшее время, и не упустить возможность преуспеть в делах.

Овен

Фокус внимания Овнов на ближайшие полтора года будет в секторе денег. Второй дом гороскопа, в который входят кармические узлы, отвечает за увеличение финансового потока, возможность улучшить материальное положение, обрести карьеру мечты или найти высокооплачиваемую должность. Овнам предстоит много работать, а значит, им нужно распределять энергию таким образом, чтобы исключить переутомление и проблемы со здоровьем.

Телец

Первый дом гороскопа, который будет актуальным на полтора года, указывает Тельцам на возможность самореализации. Это значит, что настала пора перемен, когда важно слушать собственное сердце и принимать решения без посторонней помощи. Тельцов ждут новые знакомства, развитие личного бизнеса, а также перемены во внешности. Смена имиджа будет уместной для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно.

Близнецы

Следующие полтора года фокус внимания Близнецов будет прикован к 12 дому гороскопа, который отвечает за уединение. Появится возможность отдалиться от внешнего шума, познать себя, обрести внутреннюю свободу и развивать спящие таланты. Не исключена и миграция в дальние страны, чтобы изменить свою жизнь, остаться наедине со своими мыслями, начать путь к трансформации сознания и к истине.

Рак

У Раков следующие полтора года сфера интересов будет простираться на область социума, за которую отвечает 11 дом гороскопа. Это значит, что в жизни будут происходить перемены, связанные с общением. Это могут быть новые знакомства, полезные деловые связи, смена круга общения. Астролог не исключает, что Раки смогут возглавить какую-либо организацию и стать публичными личностями.

Лев

Львам предстоит сфокусировать внимание на 10 доме гороскопа, который отвечает за достижения. Львы смогут поменять статус, обрести популярность и двигаться к новым успехам. Астролог рекомендует сосредоточиться на своей репутации, чтобы она не пострадала от необдуманных шагов и рисков, которых можно избежать. Узел дает и новый статус, связанный с бракосочетанием или разводом.

Дева

У Дев кармический узел Раху проиграется в 9 доме гороскопа. Это значит, что ближайшие полтора года фокус внимания будет сосредоточен на путешествиях, международных проектах и смене места жительства. Девы могут расширить горизонты, оформить визу или вид на жительство в другой стране, изучить неизвестную культуру, а также познакомиться с интересными людьми, которые помогут освоиться на новом месте.

Весы

Весов грядущие полтора года будет интересовать сфера финансов, за которую отвечает 8 дом гороскопа. Весы могут получить неожиданные деньги: вступить в наследство, выиграть в лотерее или взять кредит на масштабные цели. Астролог рекомендует сосредоточиться на развитии, чтобы грамотно освоить новый бюджет, обрести финансовую независимость, расширить или начать личное дело, которое будет приносить хороший доход.

Скорпион

Скорпионов будет волновать тема отношений, за которую отвечает 7 дом гороскопа. Следующие полтора года будут временем перемен, когда будет меняться круг знакомств и сотрудничества, Скорпионы смогут провести выгодные сделки, расширить свой бизнес или начать путь по карьерной лестнице. Астролог рекомендует обратить внимание и на личные взаимоотношения: не исключены разводы или долгожданное бракосочетание.

Стрелец

Фокус внимания Стрельцов будет прикован к 6 дому гороскопа, который отвечает за решение проблем. Это значит, что Стрельцы смогут активно заниматься своей жизнью, менять работу или сферу, развиваться и обрести финансовую независимость. Также на протяжении полутора лет будет актуальным вопрос строительства: это может быть ремонт жилища, покупка участка или разделение собственности для покупки собственной квартиры.

Козерог

С 19 января внимание будет приковано к вопросам, связанным с удовольствиями, за которые отвечает 5 дом гороскопа. Козероги смогут начать романтические отношения, развиваться в творческой среде, а также планировать расширение семьи. Астролог рекомендует развиваться всесторонне и не отказываться от подарков судьбы. Внимание к интуиции поможет вовремя оказаться в нужном месте и обрести счастье.

Водолей

Водолеи будут заниматься темами недвижимости и семьи, за которые отвечает 4 дом гороскопа. Не исключен переезд в другой город, а также строительство дома или ремонт в новой квартире. Водолеи должны быть готовы к изменению состава семьи: рождению долгожданного потомства, замужеству детей, разделению жилищной площади для обретения собственного жилья и проживания отдельно от родителей.

Рыбы

Внимание Рыб будет приковано к 3 дому гороскопа, который отвечает за общение. Рыбы должны быть готовы к новым знакомствам, в том числе с людьми из-за границы, обретению новых друзей, обзаведению полезными связями. Также 3 дом гороскопа отвечает за технику, а значит, Рыбы смогут приобрести автомобиль или сменить технику в доме. Астролог рекомендует уделить внимание документам, оформление которых будет частым.