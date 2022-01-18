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Бесплатно на Xbox можно получить игру Dark Void по Games With Gold

Бесплатно на Xbox можно получить игру Dark Void по Games With Gold


В разных регионах по программе Games With Gold предлагаются разные раздачи игр. В России несколько дней назад стали доступны две игры для «золотых» подписчиков сервиса Xbox Live — это Aground и Space Invaders: IG. Плюс, как мы ранее писали, дополнительно можно забрать игру Splosion Man из Бразилии. Стало известно еще об одном проекте, который можно забрать из другого региона.

Игра Dark Void доступна бесплатно по программе Games With Gold в Южной Корее. Забрать ее можно из Microsoft Store авторизовавшись под своей учетной записью, где есть оформленная подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate. Ниже дана прямая ссылка на страницу игры Dark Void в Южной Корее.

Dark Void

Уникальное сочетание реактивного ранца и наземных боев в Dark Void привносит новую захватывающую динамику в видеоигры.
Перейти в Microsoft Store

Dark Void — это игра издательства Capcom, которая вышла в 2010 году на Xbox 360, Playstation 3 и PC. Проект представляет собой фантастический экшен от третьего лица, ниже можно посмотреть его геймплей.


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По материалам: newxboxone

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