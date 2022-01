Bitmain представил новую модель майнера с хешрейтом в 198 TH/s

Производитель ASIC-майнеров Bitmain представил модель Antminer S19 Pro+ Hyd с системой жидкостного охлаждения.

ANTMINER S19 Pro+ Hyd. has officially launched! Equipped with a hashrate of 198 TH/s, power consumption of 5445W, and power efficiency of 27.5 J/TH. The S19 Pro+ Hyd. operates with the latest liquid cooling technology. Enter a new era of liquid cooling. #BITMAIN #ANTMINER pic.twitter.com/fMpO3mD2cH