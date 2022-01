BitMEX анонсировала покупку одного из старейших в Европе банков

Компания BXM Operations AG, связанная с биржей криптодеривативов BitMEX, объявила о планах приобрести работающий с 1754 года немецкий банк Bankhaus von der Heydt (BVDH).

We’re one step closer to creating a regulated crypto powerhouse in the heart of Europe with this purchase agreement by BXM Operations of German Bank Bankhaus von der Heydt 🙌: https://t.co/VCioQ81zwD