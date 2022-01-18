BitMEX анонсировала покупку одного из старейших в Европе банков

Компания BXM Operations AG, связанная с биржей криптодеривативов BitMEX, объявила о планах приобрести работающий с 1754 года немецкий банк Bankhaus von der Heydt (BVDH).

We’re one step closer to creating a regulated crypto powerhouse in the heart of Europe with this purchase agreement by BXM Operations of German Bank Bankhaus von der Heydt 🙌: https://t.co/VCioQ81zwD — BitMEX (@BitMEX) January 18, 2022

«BitMEX Group преследует амбициозную цель — создать единый центр регулируемых криптопродуктов в Германии, Австрии и Швейцарии и, таким образом, стать сильным игроком в Европе — в дополнение к нашим глобальным амбициям», — говорится в пресс-релизе.

Стороны подписали соглашение о покупке, которую завершат после одобрения BaFin. Ожидается, что сделку закроют в середине 2022 года.

Финансовые условия не раскрываются. Банк продолжит работать в качестве отдельного подразделения.

Согласно заявлению, этому решению предшествовал запуск базирующейся в Швейцарии BitMEX Link. Покупку BVDH в компании назвали «следующим шагом на пути европейской экспансии».

Согласно открытым данным, BXM Operations AG зарегистрирована в ноябре 2021 года в качестве поставщика услуг бизнес-консалтинга. В совет директоров входят CEO BitMEX Александр Хептнер и финдиректор биржи Стефан Лутц.

Ранее BitMEX объявила о выпуске собственного токена BMEX и анонсировала аирдроп. До этого компания урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и FinCEN, согласившись выплатить штраф в размере $100 млн.

Напомним, в 2020 году CFTC подала иск против BitMEX и ее владельцев. Регулятор обвинил их в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур.

Дополнительно Министерство юстиции предъявило обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне сооснователям BitMEX Артуру Хэйесу, Бену Дело и Самуэлю Риду, а также главе по развитию бизнеса биржи Грегу Дуайеру.

Рида арестовали в США и он вышел под залог в $5 млн. Дело добровольно сдался в марте 2021 года, а Хэйес — в апреле. В их случае сумма залога составила $20 млн и $10 млн соответственно.

Хэйес, Дело и Рид предстанут перед судом в марте 2022 года. Заседание с участием Дуайера перенесли на октябрь в связи с недостатком времени на подготовку к разбирательству.



