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Coinbase и Mastercard позволят покупать NFT с помощью банковских карт

Coinbase и Mastercard позволят покупать NFT с помощью банковских карт


Coinbase и платежный гигант Mastercard объявили о совместной инициативе, направленной на упрощение покупки NFT на готовящемся к запуску маркетплейсе криптовалютной биржи. 


Согласно пресс-релизу, сотрудничество двух компаний сделает покупку невзаимозаменяемых токенов на платформе с помощью карт Mastercard такой же простой, как «приобретение футболки в интернете». 


«Coinbase хочет упростить пользовательский опыт, чтобы больше людей смогло присоединиться к сообществу NFT. Мы помогли миллионам впервые получить доступ к биткоину простым и надежным способом, то же самое мы хотим сделать и для NFT»,  — говорится в заявлении криптовалютной биржи.


Компания анонсировала запуск NFT-маркетплейса в октябре 2021 года. Платформа позволит пользователям выпускать и продавать цифровые предметы. В то же время компания открыла запись в список ожидания. Согласно The Block, заявки уже подали свыше миллиона человек.


Напомним, в ноябре 2021 года Mastercard объявила, что запустит дебетовые, кредитные и предоплаченные платежные карты с привязкой к биткоину в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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