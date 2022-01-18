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Даня Милохин повеселился с другой фигуристкой

Даня Милохин повеселился с другой фигуристкой
Тиктокер и певец Даня Милохин отдохнул в компании соперницы Евгении Медведевой. Последние несколько месяцев поклонники звезды вовсю обсуждают его предполагаемый роман с Евгенией Медведевой. Звезды настолько реалистично изображали любовь на шоу «Ледниковый период» Первого канала, что им поверили многие зрители. Вот только после окончания проекта блогер и фигуристка стали проводить вместе гораздо меньше времени. И тут Милохин неожиданно появился на вечеринке в компании Алины Загитовой. Знаменитости были приглашены на день рождения блогеров Насти Рыжик и Влада Левского. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, Даня и Алина прекрасно провели время: они с удовольствием пообщались друг с другом, а после зажгли на танцполе.
Даня Михлохин и Алина Загитова А вот Евгения Медведева на вечеринке замечена не была. Что самое интересное, фигуристка дружит и с Настей, и с Владом. Фанаты предполагают, что спортсменка просто не смогла прийти на праздник из-за рабочих дел. Не секрет, что Евгения и Алина находятся в напряженных отношениях. Когда-то девушки были близкими подругами, но их общение испортилось после Олимпиады 2018 года. Тогда Загитова сенсационно одержала победу, оставив Медведеву с серебряной медалью. Во время выхода шоу «Ледниковый период» разговоры о трениях между звездами зазвучали с новой силой. Конфликт между звездами фигурного катания подтвердил и Даня Милохин, который в одном из интервью заявил, что Евгения недолюбливает Алину. Так или иначе, девушкам приходится вращаться в одних компаниях. Сейчас они обе не выступают на соревнованиях, зато вовсю покоряют телевидение. Вот только и на этом поприще Алине и Евгении периодически приходится соперничать.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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