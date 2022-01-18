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Для школьников Бурятии проводится интерактивный квест по кибербезопасности

Для школьников Бурятии проводится интерактивный квест по кибербезопасности

Центр цифрового образования детей «IT-Cube. Гусиноозерск» организовал для школьников интерактивный квест по кибербезопасности и безопасности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Бурятия.

«Классные руководители на классных часах проводят беседы по безопасному поведению в интернете, разъясняют основные правила безопасной работы в интернете и социальных сетях. В игровой форме наши ребята приобретают навыки по защите от киберугроз, вирусов и кибермошенников, сохранению своих данных в интернете, в том числе и от хакерских атак. Далее дети проходят регистрацию на сайте http://qr.selenge03.ru, записываются на данный квест и, используя сканер QR-кодов на смартфоне, отвечают на вопросы квеста», – прокомментировала директор центра Елена Батуева.

Она уточнила, что QR-коды и вопросы разработали педагоги «IT-Cube. Гусиноозерск» и в настоящее время квест прошли более 500 ребят. На этой неделе к ним присоединились ученики школ Селенгинского района.

«Разработанный педагогами центра квест – это не скучные занятия, а проект с высокой социальной значимостью для формирования у школьников цифровой грамотности и знаний по информационной безопасности, а также для популяризации IT-специальностей», – заявили в пресс-службе Минобрнауки Республики Бурятия.
 

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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