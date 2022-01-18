Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в "маминых" образах

Вадим Карасев

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, опубликовала в инстаграме свою новую фотосессию. Автором снимков стал фэшн-фотограф Бастиен Барад.

На съемках 17-летняя Дева примерила несколько образов, позируя в облегающем латексном комбинезоне, полупрозрачном топе и корсетном платье. Образ в черном латексе подписчики девушки тут же сравнили со стилистикой культового фильма "Матрица" — недавно на экраны как раз вышла четвертая часть саги, так что косплей актуален. Ну а более чувственные фото пользователи сети тут же сравнили с ранними фотосессиями Моники Беллуччи.





Дева Кассель

















Моника Беллуччи в молодости

За последние несколько лет Дева уже накопила немалый модельный опыт: девушка снималась для обложек модных журналов, рекламных кампаний Dolce & Gabbana (музой бренда была и остается также ее мама) и выходила на подиум.

Один из кадров фотосессии восторженным эмодзи прокомментировала и жена Венсана Касселя Тина Кунаки, с которой Дева поддерживает отношения. Девушки иногда проводят время вместе, и в подтверждение этого Тина иногда публикует фото Девы у себя в инстаграме. В прошлом году Кунаки также в сторис публично поздравила Деву с днем рождения.





Надя Бесчетникова