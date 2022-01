Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила индустрию





В 2013 году, когда выходила игровая приставка Xbox One, никто не мог и предположить, что на ней можно будет запускать игры с Xbox 360. Но Microsoft сумела добиться обратной совместимости, и за более чем 5 лет активной работы команда Xbox перенесла на Xbox One 596 проектов с Xbox 360 и первого Xbox. А после еще и смогла улучшить часть игр за счет программных решений — на Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S.

Директор Xbox по управлению проектами Джейсон Рональд в рамках интервью techradar рассказал, что программа обратной совместимости — это история не только про консоли Xbox, а про всю игровую индустрию в целом. По его словам, она оказала огромное влияние на множество факторов, связанных с играми:

Я думаю, что в ходе поддержки и развития этой программы мы многое узнали о сохранении игр, будь то технические решения или то, как игры фактически загружаются в каталог, как мы подписываем контракты и занимаемся лицензированием и так далее. Я думаю, что на самом деле это информирует не только нас, но и всю индустрию о том, что мы можем сделать, чтобы сохранить эти игры в будущем.

Добавление новых игр в программу обратной совместимости уже не планируется. Но Microsoft работает над тем, чтобы улучшать уже добавленные игры, о чем рассказал Джейсон Рональд. Такие улучшения, как Auto HDR, FPS Boost и новые решения можно ждать и на будущих консолях Xbox: