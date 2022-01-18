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Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила индустрию

Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила индустрию


В 2013 году, когда выходила игровая приставка Xbox One, никто не мог и предположить, что на ней можно будет запускать игры с Xbox 360. Но Microsoft сумела добиться обратной совместимости, и за более чем 5 лет активной работы команда Xbox перенесла на Xbox One 596 проектов с Xbox 360 и первого Xbox. А после еще и смогла улучшить часть игр за счет программных решений — на Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S.

Директор Xbox по управлению проектами Джейсон Рональд в рамках интервью techradar рассказал, что программа обратной совместимости — это история не только про консоли Xbox, а про всю игровую индустрию в целом. По его словам, она оказала огромное влияние на множество факторов, связанных с играми:

Я думаю, что в ходе поддержки и развития этой программы мы многое узнали о сохранении игр, будь то технические решения или то, как игры фактически загружаются в каталог, как мы подписываем контракты и занимаемся лицензированием и так далее. Я думаю, что на самом деле это информирует не только нас, но и всю индустрию о том, что мы можем сделать, чтобы сохранить эти игры в будущем.

Добавление новых игр в программу обратной совместимости уже не планируется. Но Microsoft работает над тем, чтобы улучшать уже добавленные игры, о чем рассказал Джейсон Рональд. Такие улучшения, как Auto HDR, FPS Boost и новые решения можно ждать и на будущих консолях Xbox:

При разработке Xbox Series X | S обратная совместимость была частью программы с самого первого дня и фактически влияла на аппаратное обеспечение [консолей]. Это было похоже на: «Хорошо, как нам убедиться, что эти игры не только работают, но и играются лучше, чем когда-либо прежде». Так что абсолютно точно, когда мы думаем об устройствах будущего, когда мы думаем о будущих платформах, мы всегда думаем о том, какие уникальные вещи мы можем сделать, чтобы улучшить или оптимизировать эти игры?

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По материалам: newxboxone

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